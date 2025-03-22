Куда теперь пойдем и что будем делать дальше, зависит от курултая? Обождем, мы уже привыкли надеяться, не надеясь. Такова наша власть, и она упорно не хочет понять, что правда - это груз, который не сбросишь. Читать новость
Вот всё вроде правильно, и хорошо, но не нужно забывать что Россия при Александре I 1824 года, Россия при Ленине, Сталине, Россия при Путине это совершенно разные России и в историческом и в даже культурном плане. Говорить сейчас о том, что Казахстан не сможет достичь прогресса в современном мире без России, которая сама видит свой ветор развития не в будущем, а прошлом веке. Или тоже смешать всё в кучу, одновременно бегать с иконами Николая, портретами Ленина, Сталина, красить ракеты под хохлому, ненавидеть прогресс, оправдывать войны, запрещать слово мир, и т.д и т.п В этом что-ли развитие для Казахстана. Вы что хотите как в России? (Перефразируя известный мем) Ну уж нет!
Этот автор ведет разговор в сети как глава чужого гос-ва, давая завышенную оценку русского царизма, цель которой была захватить побольше земель, в том числе и в Казахстане, заслуги которого выпячивает, давая понять, что без царей, казахов бы не было, из-за нашествия джунгар и войск Чингисхана, который им не родственник!Что означают его слова? Куда он клонит, восхваляя русский царизм, которым правили немецкий клан Романовых, ссылаясь, что русский царизм, угнетая свои народы до 1918 года, в том числе и русский, вошла в степи как защитник, благодаря которой сейчас потомки древних казахов ничего позитивного не создают, а живут на готовеньком, т.е. на дармовщину, ничего хорошего не создавая! Что он раскачивает тут? Тут же противоречит себе, уточняя словами Президента РК, про исторические обиды! По моему пора уже дать оценку его высказываниям? Пусть дадут оценкам таких высказываний компетентные органы неграмотного гос-ва! Он забыл что Россия сама всегда и везде выпячивает, что она себя перенесла в годы царизма, при этом власть России, царя Николая выставила мучеником от угнетенных масс народа, которого покарали угнетенные! Крым тоже русский, завоеванный при царизме! Если ему не верится в руководителя Казахстана, так у него пусть и спросит, а не в этой газете!
Почему же это Байки? Вы не видите как Россия сейчас хочет сделать Украину колонией? Вы не видите это целый четвертый год войны? На снимке некогда цветущий город, пусть и не богатый по сравнению с Москвой, Бахмут.
Н.Воронин: Или возьмем байки о русском колониализме. Забыли, что казахские баи, спасаясь от джунгар, попросились сами в подданство России. Забыли, что Абай позитивно оценивал последствия присоединения Казахстана к России. Он не представлял себе прогресса казахского общества вне России. Абай стремился использовать всю силу российского влияния для того, чтобы вырвать казахский народ из цепей вековой отсталости (Какимжанова М. К. «Занимательный мир философии». Алмат. 2023 г., стр. 100-101).
А нам с первых дней независимости внушают о пагубном влиянии колонизаторов и что, сбросив это иго, мы теперь заживем счастливо. Прошло более тридцати лет, чуда не случилось. Видимо, чудо приходит иначе. Если только чудом считать то, что еще не успели угробить всего, что создали колонизаторы, то чудо есть.
На мой взгляд, не нужно политизировать, за баев нынешнее поколение не отвечает. Да из СССР Казахстан вышел в числе последних республик союза, не нужно безосновательно никого упрекать.
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