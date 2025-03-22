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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1525
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 12:07
#4396
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У меня лично в 1997-ом так и было.

это другое . в Германии было бы по другому ?
так же ждали бы паспорт .
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4132
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 12:11
#4397
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Цитата:
YESNO:
это другое . в Германии было бы по другому ?

Конечно другое, в Германии, если я экспресс заказываю, то за три дня всё делается, а если без, то две - три недели, но не два месяца казахстанского экспресса!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6762
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 12:39
#4398
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Цитата:
Эл-починно:
Очепятка наверное - пишем Макс, подразумеваем - Маск!


Маск молодец! Как вам такое? Отмечают, что великие россияне предлагает США расширить сотрудничество в космосе, в частности, подумать насчет совместного полета на Марс :lol: :lol: :lol:.

Подробнее здесь:

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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1525
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 12:45
#4399
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если без, то две - три недели, но не два месяца казахстанского экспресса!

изначально речь про другое велась

а не про то что кто-то до сих пор в обиженках ходит .
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4132
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 12:51
#4400
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Цитата:
Kairat stayer:
Как вам такое?

:lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4132
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 12:53
#4401
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Цитата:
YESNO:
изначально речь про другое велась

Ну так вы походу и обиделись и увели тему. Я лишь описал конкретную ситуацию - без обид ! :lol: 8-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7449
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 13:13
#4402
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Цитата:
YESNO:
пор в обиженках

Так это так и есть! Всё те же на манеже, с великими обидами тридцатилетней давности! У одного ценники, у другого паспорт, ай ай ай какая бяка Казахстан!
С праздником вас ребята!
P.S. Тяжело было, но мы это сделали, паспорт теперь не дольше чем в Германии делается, а банковская карта, так вообще моментально.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7449
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 13:16
#4403
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Цитата:
maxsaf:
выкиньте свои паспорта

Их тоже с ракетами и танками завоёвывали? Вот я и говорю, что то на адекватных не похожи!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4132
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 13:20
#4404
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Цитата:
saba:
Так это так и есть!

Что так и есть? Доказательства будут? Ваши домыслы - это вашы домыслы и вашими домыслами остаются. А тут просто приведены факты - без обид! 8-) :lol: Как хочется некоторым потоптаться ...
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1525
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 13:23
#4405
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Ну так вы походу и обиделись и увели тему.

причину укажите тогда.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4132
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 13:27
#4406
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Цитата:
YESNO:
причину укажите тогда.

А мне откуда знать ваши причины.
Ваш комментарий - Цитата:
YESNO: прям выкиньте ? сдавали паспорта СССР совсем по другой причине . зачем сову натягивать .

на который вам известно , что и как я отвечаю.

ПС - ну а потом понеслось, что не так в германиях. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 22.03.2025 - 14:30]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4234
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 13:33
#4407
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Цитата:
Карачун:
вы одинаковые вплоть до практически полной неотличимости. простое использование слов отличающихся от слов используемых пользователем 111 не делает вас ни умнее ни адекватнее.


Да ладно!
Вы серьёзно сомневаетесь в умственных способностях Макса, ставя его на один уровень с цифровым?
Тогда это сознательное оскорбление Макса!
Модераторы должны проникнуться смыслом и принять соответствующие меры в защиту чести пользователя, как они часто и поступают
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4234
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 13:38
#4408
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Цитата:
Kairat stayer:
Маск молодец!


Ещё какой!
У него, оказывается 13 детей от разных женщин!
А ещё от нескольких он отказался, якобы, не его...
Но, поди знай, может, просто их матери по каким-то причинам ему опротивели
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4132
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 13:39
#4409
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Цитата:
таноми52:

Рад видеть или правильнее читать на сайте. Цитата:
таноми52:
Вы серьёзно сомневаетесь в умственных способностях Макса,

Тут много, которые себя более "правильными" считают, просто говоря заумные мысли и иначе думающие. И приводя в сравнение не сравнимое. 8-) :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 22.03.2025 - 14:58]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1432
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 14:22
#4410
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Цитата:
таноми52:
Вы серьёзно сомневаетесь в умственных способностях Макса, ставя его на один уровень с цифровым?

Несомненно. Нужны факты?
Один таскает дерьмо с помоек на форум, естественно вызывая соответствующее амбре. Но...достаточно быстро выдыхается в этих свои "забавах", да и вообще гадит по углам в которые просто нефиг заходить. Натасканное быстро подсыхает и перестает пахнуть. Но тут появляется ваш друг и мало того что выковыривает фекалии из углов но и активно тормошит их палкой чтобы снова начало пахнуть.
Формально действия разные, но результат идентичен - воняет в обоих случаях.
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