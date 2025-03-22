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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 12:07
У меня лично в 1997-ом так и было.
это другое . в Германии было бы по другому ?
так же ждали бы паспорт .
это другое . в Германии было бы по другому ?
так же ждали бы паспорт .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 12:11
Цитата:
Конечно другое, в Германии, если я экспресс заказываю, то за три дня всё делается, а если без, то две - три недели, но не два месяца казахстанского экспресса!
YESNO:
это другое . в Германии было бы по другому ?
это другое . в Германии было бы по другому ?
Конечно другое, в Германии, если я экспресс заказываю, то за три дня всё делается, а если без, то две - три недели, но не два месяца казахстанского экспресса!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 6762
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 12:39
Цитата:
Маск молодец! Как вам такое? Отмечают, что великие россияне предлагает США расширить сотрудничество в космосе, в частности, подумать насчет совместного полета на Марс .
Подробнее здесь:
Эл-починно:
Очепятка наверное - пишем Макс, подразумеваем - Маск!
Очепятка наверное - пишем Макс, подразумеваем - Маск!
Маск молодец! Как вам такое? Отмечают, что великие россияне предлагает США расширить сотрудничество в космосе, в частности, подумать насчет совместного полета на Марс .
Подробнее здесь:
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 12:45
если без, то две - три недели, но не два месяца казахстанского экспресса!
изначально речь про другое велась
а не про то что кто-то до сих пор в обиженках ходит .
изначально речь про другое велась
а не про то что кто-то до сих пор в обиженках ходит .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 12:51
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 12:53
Цитата:
Ну так вы походу и обиделись и увели тему. Я лишь описал конкретную ситуацию - без обид !
YESNO:
изначально речь про другое велась
изначально речь про другое велась
Ну так вы походу и обиделись и увели тему. Я лишь описал конкретную ситуацию - без обид !
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7449
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 13:13
Цитата:
Так это так и есть! Всё те же на манеже, с великими обидами тридцатилетней давности! У одного ценники, у другого паспорт, ай ай ай какая бяка Казахстан!
С праздником вас ребята!
P.S. Тяжело было, но мы это сделали, паспорт теперь не дольше чем в Германии делается, а банковская карта, так вообще моментально.
YESNO:
пор в обиженках
пор в обиженках
Так это так и есть! Всё те же на манеже, с великими обидами тридцатилетней давности! У одного ценники, у другого паспорт, ай ай ай какая бяка Казахстан!
С праздником вас ребята!
P.S. Тяжело было, но мы это сделали, паспорт теперь не дольше чем в Германии делается, а банковская карта, так вообще моментально.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7449
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 13:16
Цитата:
Их тоже с ракетами и танками завоёвывали? Вот я и говорю, что то на адекватных не похожи!
maxsaf:
выкиньте свои паспорта
выкиньте свои паспорта
Их тоже с ракетами и танками завоёвывали? Вот я и говорю, что то на адекватных не похожи!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 13:20
Цитата:
Что так и есть? Доказательства будут? Ваши домыслы - это вашы домыслы и вашими домыслами остаются. А тут просто приведены факты - без обид! Как хочется некоторым потоптаться ...
saba:
Так это так и есть!
Так это так и есть!
Что так и есть? Доказательства будут? Ваши домыслы - это вашы домыслы и вашими домыслами остаются. А тут просто приведены факты - без обид! Как хочется некоторым потоптаться ...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 13:23
Ну так вы походу и обиделись и увели тему.
причину укажите тогда.
причину укажите тогда.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 13:27
Цитата:
А мне откуда знать ваши причины.
Ваш комментарий - Цитата:
на который вам известно , что и как я отвечаю.
ПС - ну а потом понеслось, что не так в германиях.
[Исправлено: Эл-починно, 22.03.2025 - 14:30]
YESNO:
причину укажите тогда.
причину укажите тогда.
А мне откуда знать ваши причины.
Ваш комментарий - Цитата:
YESNO: прям выкиньте ? сдавали паспорта СССР совсем по другой причине . зачем сову натягивать .
на который вам известно , что и как я отвечаю.
ПС - ну а потом понеслось, что не так в германиях.
[Исправлено: Эл-починно, 22.03.2025 - 14:30]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 13:33
Цитата:
Да ладно!
Вы серьёзно сомневаетесь в умственных способностях Макса, ставя его на один уровень с цифровым?
Тогда это сознательное оскорбление Макса!
Модераторы должны проникнуться смыслом и принять соответствующие меры в защиту чести пользователя, как они часто и поступают
Карачун:
вы одинаковые вплоть до практически полной неотличимости. простое использование слов отличающихся от слов используемых пользователем 111 не делает вас ни умнее ни адекватнее.
вы одинаковые вплоть до практически полной неотличимости. простое использование слов отличающихся от слов используемых пользователем 111 не делает вас ни умнее ни адекватнее.
Да ладно!
Вы серьёзно сомневаетесь в умственных способностях Макса, ставя его на один уровень с цифровым?
Тогда это сознательное оскорбление Макса!
Модераторы должны проникнуться смыслом и принять соответствующие меры в защиту чести пользователя, как они часто и поступают
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 13:38
Цитата:
Ещё какой!
У него, оказывается 13 детей от разных женщин!
А ещё от нескольких он отказался, якобы, не его...
Но, поди знай, может, просто их матери по каким-то причинам ему опротивели
Kairat stayer:
Маск молодец!
Маск молодец!
Ещё какой!
У него, оказывается 13 детей от разных женщин!
А ещё от нескольких он отказался, якобы, не его...
Но, поди знай, может, просто их матери по каким-то причинам ему опротивели
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 13:39
Цитата:
Рад видеть или правильнее читать на сайте. Цитата:
Тут много, которые себя более "правильными" считают, просто говоря заумные мысли и иначе думающие. И приводя в сравнение не сравнимое.
[Исправлено: Эл-починно, 22.03.2025 - 14:58]
таноми52:
Рад видеть или правильнее читать на сайте. Цитата:
таноми52:
Вы серьёзно сомневаетесь в умственных способностях Макса,
Вы серьёзно сомневаетесь в умственных способностях Макса,
Тут много, которые себя более "правильными" считают, просто говоря заумные мысли и иначе думающие. И приводя в сравнение не сравнимое.
[Исправлено: Эл-починно, 22.03.2025 - 14:58]
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1432
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 14:22
Цитата:
Несомненно. Нужны факты?
Один таскает дерьмо с помоек на форум, естественно вызывая соответствующее амбре. Но...достаточно быстро выдыхается в этих свои "забавах", да и вообще гадит по углам в которые просто нефиг заходить. Натасканное быстро подсыхает и перестает пахнуть. Но тут появляется ваш друг и мало того что выковыривает фекалии из углов но и активно тормошит их палкой чтобы снова начало пахнуть.
Формально действия разные, но результат идентичен - воняет в обоих случаях.
таноми52:
Вы серьёзно сомневаетесь в умственных способностях Макса, ставя его на один уровень с цифровым?
Вы серьёзно сомневаетесь в умственных способностях Макса, ставя его на один уровень с цифровым?
Несомненно. Нужны факты?
Один таскает дерьмо с помоек на форум, естественно вызывая соответствующее амбре. Но...достаточно быстро выдыхается в этих свои "забавах", да и вообще гадит по углам в которые просто нефиг заходить. Натасканное быстро подсыхает и перестает пахнуть. Но тут появляется ваш друг и мало того что выковыривает фекалии из углов но и активно тормошит их палкой чтобы снова начало пахнуть.
Формально действия разные, но результат идентичен - воняет в обоих случаях.
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