Отправлено: - 21:10

abaika95:

Пока в США бардак наши воспользовались этим

abaika95:

Так в свое время СССР всех своих агентов по миру кинул, решив что США уже не враг а партнёр

Цитата:......бардака я там не замечаю на сегодняшний день,незнаю мною многоуважаемый Абайка что ты делал в начале 90х?но такого бардака как у нас был америке ой еще далеко,люди вынуждены были кто малиновые пижнаки одеть а кто калбасу вороватьЦитата:....чтоб кого они кинули не слыхал,что Скрипаль предал там где то порядка 10ти агентов,которых затем обменяли.....а вообще у нас многовекторный курс у всех у нас должна быть папаха и будёновка.....или два стула....