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Тимур ГАФУРОВ: Да здравствует Трамп во всем мире!
Тимур ГАФУРОВ: Да здравствует Трамп во всем мире!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51397
Тимур ГАФУРОВ: Да здравствует Трамп во всем мире!
Отправлено: 21.03.25 - 10:30
И президент, и депутат - за традиционные ценности и против так называемых демократических, под видом которых нас тут растлевают, а их средства там разворовывают. Ну или здесь разворовывают.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17894
Re: Тимур ГАФУРОВ: Да здравствует Трамп во всем мире!
Отправлено: 21.03.25 - 10:30
Пока в США бардак наши воспользовались этим
И под шумок сейчас отыграются на тех кто прямо работал на юсейд (ЦРУ) и которых до этого трогать опасно было))
А теперь руки развязаны. Это ещё один из факторов что работать на страну где так быстро меняется повестка очень опасно
Кинут и фамилии не спросят. Так в свое время СССР всех своих агентов по миру кинул, решив что США уже не враг а партнёр
В итоге целые страны типа Югославии,Ирака, Ливии,Румынии и ГДР попали под каток
И под шумок сейчас отыграются на тех кто прямо работал на юсейд (ЦРУ) и которых до этого трогать опасно было))
А теперь руки развязаны. Это ещё один из факторов что работать на страну где так быстро меняется повестка очень опасно
Кинут и фамилии не спросят. Так в свое время СССР всех своих агентов по миру кинул, решив что США уже не враг а партнёр
В итоге целые страны типа Югославии,Ирака, Ливии,Румынии и ГДР попали под каток
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 770
Re: Тимур ГАФУРОВ: Да здравствует Трамп во всем мире!
Отправлено: 21.03.25 - 15:20
Так что готовьтесь на "выход", те кто уже себя почувствовал господином, госпожой, ведь слова Президента РК сказаны прямо в глаз! Тот кто радеет против гос-ва, тот иноагент! Весной, как правило, начинается очистка полей демократического зрения на реальные вещи! Болтать, это не значит, мешки таскать! Тот кто много болтает за чуждые нам деньги, видимо будет таскать мешки! Это понимается только так и не иначе!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43820
Тимур ГАФУРОВ: Да здравствует Трамп во всем мире!
Отправлено: 21.03.25 - 17:49
Ну что ж, пока я не обратил внимания на Трампа и не сравнил его с Великим и Могучим , то есть практически с Богом , статей о нем не было.
И что важно, тот, кто не подыграет презерв.., ой, Богу Трампу, тот в этом мире окажется изгоем.
Очень даже что его сын постарается взять под контроль и Казахстан в том числе, пытаясь хоть немного насолить Китаю..
А потом будем все петь оды рыжему, как сейчас канадцы, которые от любви к нему даже тут плачут..
[Исправлено: 111, 21.03.2025 - 18:50]
И что важно, тот, кто не подыграет презерв.., ой, Богу Трампу, тот в этом мире окажется изгоем.
Очень даже что его сын постарается взять под контроль и Казахстан в том числе, пытаясь хоть немного насолить Китаю..
А потом будем все петь оды рыжему, как сейчас канадцы, которые от любви к нему даже тут плачут..
[Исправлено: 111, 21.03.2025 - 18:50]
Re: Тимур ГАФУРОВ: Да здравствует Трамп во всем мире!
Отправлено: 21.03.25 - 21:10
Цитата:
......бардака я там не замечаю на сегодняшний день,незнаю мною многоуважаемый Абайка что ты делал в начале 90х?но такого бардака как у нас был америке ой еще далеко,люди вынуждены были кто малиновые пижнаки одеть а кто калбасу вороватьЦитата:
....чтоб кого они кинули не слыхал,что Скрипаль предал там где то порядка 10ти агентов,которых затем обменяли.....а вообще у нас многовекторный курс у всех у нас должна быть папаха и будёновка.....или два стула....
abaika95:
Пока в США бардак наши воспользовались этим
Пока в США бардак наши воспользовались этим
......бардака я там не замечаю на сегодняшний день,незнаю мною многоуважаемый Абайка что ты делал в начале 90х?но такого бардака как у нас был америке ой еще далеко,люди вынуждены были кто малиновые пижнаки одеть а кто калбасу вороватьЦитата:
abaika95:
Так в свое время СССР всех своих агентов по миру кинул, решив что США уже не враг а партнёр
Так в свое время СССР всех своих агентов по миру кинул, решив что США уже не враг а партнёр
....чтоб кого они кинули не слыхал,что Скрипаль предал там где то порядка 10ти агентов,которых затем обменяли.....а вообще у нас многовекторный курс у всех у нас должна быть папаха и будёновка.....или два стула....
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43820
Тимур ГАФУРОВ: Да здравствует Трамп во всем мире!
Отправлено: 21.03.25 - 21:30
А что за Истерия пошла тут на сайте то из за Трампа?
На меня адепты его жалуются, что не возлюбил его, каждый день..
Раньше помню они же это говорили мне про Путина, что я его не возлюбил..
А тут теперь наш президент про Трампа такие речи, Путин такие речи..
И я что ли должен ноги целовать Трампу?
На меня адепты его жалуются, что не возлюбил его, каждый день..
Раньше помню они же это говорили мне про Путина, что я его не возлюбил..
А тут теперь наш президент про Трампа такие речи, Путин такие речи..
И я что ли должен ноги целовать Трампу?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4132
Re: Тимур ГАФУРОВ: Да здравствует Трамп во всем мире!
Отправлено: 22.03.25 - 01:28
Очень даже не плохо! Хотя есть нюансы. Но тут лучше не обсуждать
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1374
Re: Тимур ГАФУРОВ: Да здравствует Трамп во всем мире!
Отправлено: 22.03.25 - 08:35
Ну а сама НГ от USAID ничего не получала? Кто тогда содержал и газету, и круглосуточно дежуривших комментаторов? Впрочем это так, вопрос любопытства ради. И хотя моя точка зрения не совпадала с редакционной, было бы жаль закрытия газеты из-за прекращения или недостатка финансирования.
Re: Тимур ГАФУРОВ: Да здравствует Трамп во всем мире!
Отправлено: 22.03.25 - 10:52
Цитата:
.....про ЛЮВОВЬ к нашему прозиденту ничего не сказал,хочу услышать?а эти выше упомянутые за что не взлюбил та,за ихнею безответную любовь? а вообще любви все возрасты покорны...
111:
А что за Истерия пошла тут на сайте то из за Трампа? На меня адепты его жалуются, что не возлюбил его, каждый день.. Раньше помню они же это говорили мне про Путина, что я его не возлюбил.. А тут теперь наш президент про Трампа такие речи, Путин такие речи.. И я что ли должен ноги целовать Трампу?
А что за Истерия пошла тут на сайте то из за Трампа? На меня адепты его жалуются, что не возлюбил его, каждый день.. Раньше помню они же это говорили мне про Путина, что я его не возлюбил.. А тут теперь наш президент про Трампа такие речи, Путин такие речи.. И я что ли должен ноги целовать Трампу?
.....про ЛЮВОВЬ к нашему прозиденту ничего не сказал,хочу услышать?а эти выше упомянутые за что не взлюбил та,за ихнею безответную любовь? а вообще любви все возрасты покорны...
Re: Тимур ГАФУРОВ: Да здравствует Трамп во всем мире!
Отправлено: 22.03.25 - 11:10
...да чуть забыл хотелось бы услышать от тебя про любовь к китайскому лидеру,к нашим европейским друзьям какая у тебя любовь к ним?.....хочу напомнить тебе с 1го июня в европе как всегда начинается летний сезон парадов любви,люби,влюбляйся и буть любимым...
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1525
Тимур ГАФУРОВ: Да здравствует Трамп во всем мире!
Отправлено: 22.03.25 - 12:11
при мне Христа бы не распяли . Трамп
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 426
Re: Тимур ГАФУРОВ: Да здравствует Трамп во всем мире!
Отправлено: 22.03.25 - 13:36
Благодаря российской риторике идёт подмена понятий, как видно на самом "верху" Токаев и депутаты цитируя друг друга называют демократическими ценностями "ЛГБТ", но фактическими демократическими ценностями являются законность, политическое и социальное равенство, свобода, право на самоопределение, права человека и др. Где-то там может быть и есть ЛГБТ как право человека на самоопределение или между общими правами человека на свободу или просто право на жизнь. Какие из перечисленных демократических ценностей чужды Казахстану? Или все вместе? Что же тогда не чуждо? Коррупция, убийства, воровство? То же самое относится к понятию "либеральные ". Важнейшими составляющими в современном либерализме признаются свобода слова (свобода публичного высказывания), свобода совести (отделение религии от государства, светское государство и общество), право на легальное участие в политической борьбе. Но в России эти понятия полностью нивелированы, например фашистом Жириновским - бывшим лидером ЛДПР. В нем всё и либеральное и демократическое. Вот как-то так...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 6762
Тимур ГАФУРОВ: Да здравствует Трамп во всем мире!
Отправлено: 22.03.25 - 14:43
Д.Трамп в настоящее время является модератором и властелином мира, игроком мирового уровня (по крайней мере он и его команда, сторонники так думают) или как на форуме отдельные товарищи говорят гегемон. Возможно в целом демократические процессы, свобода слова и.т.д. пострадают, таковы реалии, курс Д.Трампа направлен сделать Америку великой, под шумок много дров наломает. Часть мирового сообщества, в том числе граждане разных стран, с ним конечно не согласны, для них говоря метафорически: всё перевернулось с ног на голову.
При всех недостатках, мне лично нравится, что Д.Трамп пацифист, не особо грамотные люди наверное не знают значение данного слова, это человек который осуждает любые войны и выступает за их прекращение и предотвращение.
При всех недостатках, мне лично нравится, что Д.Трамп пацифист, не особо грамотные люди наверное не знают значение данного слова, это человек который осуждает любые войны и выступает за их прекращение и предотвращение.
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