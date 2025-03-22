Власти Украины согласны с тем, что в стране необходимо провести президентские выборы. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Да, они состоятся. Они [руководство Украины] уже согласились на это. Выборы на Украине пройдут», — сказал Уиткофф.
О России, которая щедрая и добрая душа! Путин подписал указ об урегулировании правового статуса украинцев на территории России, в том числе и на " новых территориях"! Т.е жили бабушка с дедушкой где нибудь в Херсонской области в своем государстве,в ус не дули , а теперь им говорят:" Мы вас завоевали или оформляйте российское гражданство или валите с нашей территории".
saba: Путин подписал указ об урегулировании правового статуса украинцев на территории России, в том числе и на " новых территориях"! Т.е жили бабушка с дедушкой где нибудь в Херсонской области в своем государстве,в ус не дули , а теперь им говорят:" Мы вас завоевали или оформляйте российское гражданство или валите с нашей территории".
Где то мы это уже проходили. А, вспомнил. Моим родителям в Кустанайской области сказали: выкиньте свои паспорта СССР, получайте казахстанские. И ниче, пошли и получили, куда деваться.
Виталий вроде мы с тобой договорились на ты разговаривать! А насчёт гитары и гитариста... 20 с лишним лет не играл и не пел, вот когда встреча туристов была вдруг вспомнил. Как нибудь встретимся, я сейчас просто на недельку уезжаю, споём, я как приеду с зарплаты решил уже гитару прикупить!
Ну можно и не сову. У меня лично в 1997-ом так и было. Все бумаги готовы, только вышло распоряжение, иметь Казахстанский паспорт. И два месяца (заказ экспресс) я ждал Казахстанский паспорт, что бы покинуть страну. Как буд-то моя личность от этого измениться? Чистая формальность. Но нервов и времени сожрала хорошо.
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