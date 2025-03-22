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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4123
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 01:05
#4381
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Цитата:
111:
Лучше с презервативом уж..

Не ну мысли твои, с чем хочешь, с тем и сравнивай! :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27090
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 04:54
#4382
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Цитата:
Гога:
Дурдом , а не флуд .Тошно здесь стало .

Да, есть такое... Беспрецедентной дуростью решили адекватных выдавить, ибо аргументы закончились вслед за перемогами.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27090
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 06:09
#4383
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Цитата:
Власти Украины согласны с тем, что в стране необходимо провести президентские выборы. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Да, они состоятся. Они [руководство Украины] уже согласились на это. Выборы на Украине пройдут», — сказал Уиткофф.



Мне не сложно
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7447
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 08:09
#4384
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Цитата:
maxsaf:
адекватных выдавить

С чего это вы себя в адекватные записали?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7447
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 08:14
#4385
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О России, которая щедрая и добрая душа! Путин подписал указ об урегулировании правового статуса украинцев на территории России, в том числе и на " новых территориях"! Т.е жили бабушка с дедушкой где нибудь в Херсонской области в своем государстве,в ус не дули , а теперь им говорят:" Мы вас завоевали или оформляйте российское гражданство или валите с нашей территории".
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27090
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 08:18
#4386
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Цитата:
saba:
С чего это вы себя в адекватные записали?

На презики не молюсь, и не молюсь на того, кто молится на презики. Достаточно? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27090
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 08:21
#4387
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Цитата:
saba:
Путин подписал указ об урегулировании правового статуса украинцев на территории России, в том числе и на " новых территориях"! Т.е жили бабушка с дедушкой где нибудь в Херсонской области в своем государстве,в ус не дули , а теперь им говорят:" Мы вас завоевали или оформляйте российское гражданство или валите с нашей территории".

Где то мы это уже проходили. А, вспомнил. Моим родителям в Кустанайской области сказали: выкиньте свои паспорта СССР, получайте казахстанские. И ниче, пошли и получили, куда деваться. :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16250
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 08:25
#4388
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Саба дос. Щас полестал архив. Наткнулся на вас, гитариста. Вы норм гитарист. Я плыву про гитару. Мой друг был гитарист.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7447
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 08:54
#4389
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Цитата:
Vit:

Виталий вроде мы с тобой договорились на ты разговаривать!
А насчёт гитары и гитариста... 20 с лишним лет не играл и не пел, вот когда встреча туристов была вдруг вспомнил. Как нибудь встретимся, я сейчас просто на недельку уезжаю, споём, я как приеду с зарплаты решил уже гитару прикупить!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7447
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 09:18
#4390
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Интересно, что будет теперь с KazAid, тоже финансирование сократят как USAid? Передирать так всё!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1430
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 09:30
#4391
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Цитата:
maxsaf:
Достаточно?

нет. вы одинаковые вплоть до практически полной неотличимости. простое использование слов отличающихся от слов используемых пользователем 111 не делает вас ни умнее ни адекватнее.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1521
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 10:14
#4392
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Цитата:
maxsaf:
Моим родителям в Кустанайской области сказали: выкиньте свои паспорта СССР, получайте казахстанские.

прям выкиньте ? сдавали паспорта СССР совсем по другой причине .
зачем сову натягивать .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27090
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 10:33
#4393
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Цитата:
YESNO:
зачем сову натягивать .

Не нравится сова - дождитесь другого натягивальщика. Древнего и великого :lol:
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4123
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.03.25 - 10:58
#4394
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Цитата:
YESNO:
зачем сову натягивать .

Ну можно и не сову. У меня лично в 1997-ом так и было. Все бумаги готовы, только вышло распоряжение, иметь Казахстанский паспорт. И два месяца (заказ экспресс) я ждал Казахстанский паспорт, что бы покинуть страну. Как буд-то моя личность от этого измениться? Чистая формальность. Но нервов и времени сожрала хорошо.
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