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Тимур ГАФУРОВ: Да здравствует Трамп во всем мире!
Тимур ГАФУРОВ: Да здравствует Трамп во всем мире!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51396
Тимур ГАФУРОВ: Да здравствует Трамп во всем мире!
Отправлено: 21.03.25 - 10:30
И президент, и депутат - за традиционные ценности и против так называемых демократических, под видом которых нас тут растлевают, а их средства там разворовывают. Ну или здесь разворовывают.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17894
Re: Тимур ГАФУРОВ: Да здравствует Трамп во всем мире!
Отправлено: 21.03.25 - 10:30
Пока в США бардак наши воспользовались этим
И под шумок сейчас отыграются на тех кто прямо работал на юсейд (ЦРУ) и которых до этого трогать опасно было))
А теперь руки развязаны. Это ещё один из факторов что работать на страну где так быстро меняется повестка очень опасно
Кинут и фамилии не спросят. Так в свое время СССР всех своих агентов по миру кинул, решив что США уже не враг а партнёр
В итоге целые страны типа Югославии,Ирака, Ливии,Румынии и ГДР попали под каток
И под шумок сейчас отыграются на тех кто прямо работал на юсейд (ЦРУ) и которых до этого трогать опасно было))
А теперь руки развязаны. Это ещё один из факторов что работать на страну где так быстро меняется повестка очень опасно
Кинут и фамилии не спросят. Так в свое время СССР всех своих агентов по миру кинул, решив что США уже не враг а партнёр
В итоге целые страны типа Югославии,Ирака, Ливии,Румынии и ГДР попали под каток
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 770
Re: Тимур ГАФУРОВ: Да здравствует Трамп во всем мире!
Отправлено: 21.03.25 - 15:20
Так что готовьтесь на "выход", те кто уже себя почувствовал господином, госпожой, ведь слова Президента РК сказаны прямо в глаз! Тот кто радеет против гос-ва, тот иноагент! Весной, как правило, начинается очистка полей демократического зрения на реальные вещи! Болтать, это не значит, мешки таскать! Тот кто много болтает за чуждые нам деньги, видимо будет таскать мешки! Это понимается только так и не иначе!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43820
Тимур ГАФУРОВ: Да здравствует Трамп во всем мире!
Отправлено: 21.03.25 - 17:49
Ну что ж, пока я не обратил внимания на Трампа и не сравнил его с Великим и Могучим , то есть практически с Богом , статей о нем не было.
И что важно, тот, кто не подыграет презерв.., ой, Богу Трампу, тот в этом мире окажется изгоем.
Очень даже что его сын постарается взять под контроль и Казахстан в том числе, пытаясь хоть немного насолить Китаю..
А потом будем все петь оды рыжему, как сейчас канадцы, которые от любви к нему даже тут плачут..
[Исправлено: 111, 21.03.2025 - 18:50]
И что важно, тот, кто не подыграет презерв.., ой, Богу Трампу, тот в этом мире окажется изгоем.
Очень даже что его сын постарается взять под контроль и Казахстан в том числе, пытаясь хоть немного насолить Китаю..
А потом будем все петь оды рыжему, как сейчас канадцы, которые от любви к нему даже тут плачут..
[Исправлено: 111, 21.03.2025 - 18:50]
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1902
Re: Тимур ГАФУРОВ: Да здравствует Трамп во всем мире!
Отправлено: 21.03.25 - 21:10
Цитата:
......бардака я там не замечаю на сегодняшний день,незнаю мною многоуважаемый Абайка что ты делал в начале 90х?но такого бардака как у нас был америке ой еще далеко,люди вынуждены были кто малиновые пижнаки одеть а кто калбасу вороватьЦитата:
....чтоб кого они кинули не слыхал,что Скрипаль предал там где то порядка 10ти агентов,которых затем обменяли.....а вообще у нас многовекторный курс у всех у нас должна быть папаха и будёновка.....или два стула....
abaika95:
Пока в США бардак наши воспользовались этим
Пока в США бардак наши воспользовались этим
......бардака я там не замечаю на сегодняшний день,незнаю мною многоуважаемый Абайка что ты делал в начале 90х?но такого бардака как у нас был америке ой еще далеко,люди вынуждены были кто малиновые пижнаки одеть а кто калбасу вороватьЦитата:
abaika95:
Так в свое время СССР всех своих агентов по миру кинул, решив что США уже не враг а партнёр
Так в свое время СССР всех своих агентов по миру кинул, решив что США уже не враг а партнёр
....чтоб кого они кинули не слыхал,что Скрипаль предал там где то порядка 10ти агентов,которых затем обменяли.....а вообще у нас многовекторный курс у всех у нас должна быть папаха и будёновка.....или два стула....
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43820
Тимур ГАФУРОВ: Да здравствует Трамп во всем мире!
Отправлено: 21.03.25 - 21:30
А что за Истерия пошла тут на сайте то из за Трампа?
На меня адепты его жалуются, что не возлюбил его, каждый день..
Раньше помню они же это говорили мне про Путина, что я его не возлюбил..
А тут теперь наш президент про Трампа такие речи, Путин такие речи..
И я что ли должен ноги целовать Трампу?
На меня адепты его жалуются, что не возлюбил его, каждый день..
Раньше помню они же это говорили мне про Путина, что я его не возлюбил..
А тут теперь наш президент про Трампа такие речи, Путин такие речи..
И я что ли должен ноги целовать Трампу?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4123
Re: Тимур ГАФУРОВ: Да здравствует Трамп во всем мире!
Отправлено: 22.03.25 - 01:28
Очень даже не плохо! Хотя есть нюансы. Но тут лучше не обсуждать
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1374
Re: Тимур ГАФУРОВ: Да здравствует Трамп во всем мире!
Отправлено: 22.03.25 - 08:35
Ну а сама НГ от USAID ничего не получала? Кто тогда содержал и газету, и круглосуточно дежуривших комментаторов? Впрочем это так, вопрос любопытства ради. И хотя моя точка зрения не совпадала с редакционной, было бы жаль закрытия газеты из-за прекращения или недостатка финансирования.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1902
Re: Тимур ГАФУРОВ: Да здравствует Трамп во всем мире!
Отправлено: 22.03.25 - 10:52
Цитата:
.....про ЛЮВОВЬ к нашему прозиденту ничего не сказал,хочу услышать?а эти выше упомянутые за что не взлюбил та,за ихнею безответную любовь? а вообще любви все возрасты покорны...
111:
А что за Истерия пошла тут на сайте то из за Трампа? На меня адепты его жалуются, что не возлюбил его, каждый день.. Раньше помню они же это говорили мне про Путина, что я его не возлюбил.. А тут теперь наш президент про Трампа такие речи, Путин такие речи.. И я что ли должен ноги целовать Трампу?
А что за Истерия пошла тут на сайте то из за Трампа? На меня адепты его жалуются, что не возлюбил его, каждый день.. Раньше помню они же это говорили мне про Путина, что я его не возлюбил.. А тут теперь наш президент про Трампа такие речи, Путин такие речи.. И я что ли должен ноги целовать Трампу?
.....про ЛЮВОВЬ к нашему прозиденту ничего не сказал,хочу услышать?а эти выше упомянутые за что не взлюбил та,за ихнею безответную любовь? а вообще любви все возрасты покорны...
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