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≡ Собаку с тонкого льда вытащили спасатели недалеко от Лисаковска
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51395
Собаку с тонкого льда вытащили спасатели недалеко от Лисаковска
Отправлено: 22.03.25 - 08:04
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- Неравнодушные местные жители заметили животное, которое не могло выбраться с опасного участка, и незамедлительно обратились за помощью, - рассказали в ведомстве. - Из-за потепления лед начал истончаться, создавая угрозу провала собаки в холодную воду.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16250
Собаку с тонкого льда вытащили спасатели недалеко от Лисаковска
Отправлено: 22.03.25 - 08:04
#1
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Знаите почему тут нет коментов. А всем на срать. И мне тоже. Че там, очейник?. Она сбежала от. Доброго хозяина. Вот и пусть там и утонет.
Пусть все собаки умрут. Аминь. Те кто не успеют не обижайтесь. В моем районе вы точно не увидите бродячих. Руками буду душить. Неее я не Шариков. Ну стаю я не...

[Исправлено: Vit, 22.03.2025 - 08:05]
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