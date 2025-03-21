Re: Во время паводка вновь разрушилась дорога в Костанайской...

Отправлено: - 00:56

Там нет "руководителей" руководитель во всем мире - человек с приличным образованием, профессиональным опытом, подтвержденной квалификацией, у нас человек который не в состоянии освоить школьную программу Хотя-бы на "хорошо" поступает в шарашку "лишь бы был диплом", сидит по протекции на должности, потом лезет в акимы, люди смеются, но им по барабану, лишь бы аким области "не ругал" кстати он единственный у кого приличный диплом (из тех кого знаю) и хорошее воспитание, у районников мат на мате, двух слов связать не в состоянии, зато осанка, каждый грудку тянет и живот втягивает