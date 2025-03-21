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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.03.25 - 14:45
Цитата:
Цитата:
Что то над нами редакция начала издеваться что ли
Если я например скажу что Зеленский и Трамп что то подписали, Путин куда то поехал, цены у нас хотят повысить на электроэнергию или что то в этом роде , скажу просто так, а тут Тимур, где ссылка?
Ты нарушил!
Так лучше сразу закрыть этот форум, чем терпеть издёвки редакции, ах да скажут они, это правило выдумано же против меня лично и теперь приходится редакции пилить сук всем..
Не путать с Суками, как то неприлично вообще будет, как с тем же Рыжиком, напоминающим Великий Презерватив..
abaika95:
Цитата:
Бан потомучто ссылки нет на источник)
Что то над нами редакция начала издеваться что ли
Если я например скажу что Зеленский и Трамп что то подписали, Путин куда то поехал, цены у нас хотят повысить на электроэнергию или что то в этом роде , скажу просто так, а тут Тимур, где ссылка?
Ты нарушил!
Так лучше сразу закрыть этот форум, чем терпеть издёвки редакции, ах да скажут они, это правило выдумано же против меня лично и теперь приходится редакции пилить сук всем..
Не путать с Суками, как то неприлично вообще будет, как с тем же Рыжиком, напоминающим Великий Презерватив..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.03.25 - 16:48
Цитата:
Ну это у тебя так, а тут "настоящие" жалобы строчат!
Vit:
Нормальные мужики наурыз начинают праздновать в пятницу. В гаражах. ))
Нормальные мужики наурыз начинают праздновать в пятницу. В гаражах. ))
Ну это у тебя так, а тут "настоящие" жалобы строчат!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17894
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.03.25 - 17:53
Цитата:
А никого это не колышет
Есть цитата приведи ссылку
Это правила сайта такие и там нет речи кто кому отвечал))
Эл-починно:
Внимательнее будьте, я кому отвечал? Вот в предыдущем комментарии и указана ссылка, цытаты из которой я и привёл. 😁
Внимательнее будьте, я кому отвечал? Вот в предыдущем комментарии и указана ссылка, цытаты из которой я и привёл. 😁
А никого это не колышет
Есть цитата приведи ссылку
Это правила сайта такие и там нет речи кто кому отвечал))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17894
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.03.25 - 17:55
Цитата:
Незнаю не заметил)
Пока только канадец попал за свои же требования ссылочек)
Цитата:
Зря так
Макс может оскорбится
Хотя Канада толерантная страна)
111:
Что то над нами редакция начала издеваться что ли
Что то над нами редакция начала издеваться что ли
Незнаю не заметил)
Пока только канадец попал за свои же требования ссылочек)
Цитата:
Эл-починно:
Ну это у тебя так, а тут "настоящие" жалобы строчат!
Ну это у тебя так, а тут "настоящие" жалобы строчат!
Зря так
Макс может оскорбится
Хотя Канада толерантная страна)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.03.25 - 19:20
Новость мне товарищ с России прислал по телефону, Единая Россия предлагает сделать мыльное импортозамещение и делать мыло из собак..
Ну как немцы этим занимались вроде, только там из людей было дело..
Ну как немцы этим занимались вроде, только там из людей было дело..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.03.25 - 19:30
Опять же товарищ рассказал что все они ликуют и даже Путин что ли выступил, не знаю точно, что 20ти летнюю нацистку и банд как то там ее, Марию Ковальчук нашли изнасилованной и в коме со сломанными ногами, руками и позвонком в Саудовской Аравии.
Шейхи ее изнасиловали за это и убили почти, ну как убили кого то в Украине нациста.
Даже этот, рыжик презерватив поздравил Путина с тем, что убили модель и нацисту, но сперва окружили как в Курске..
Шейхи ее изнасиловали за это и убили почти, ну как убили кого то в Украине нациста.
Даже этот, рыжик презерватив поздравил Путина с тем, что убили модель и нацисту, но сперва окружили как в Курске..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.03.25 - 20:36
Цитата:
Очепятка наверное - пишем Макс, подразумеваем - Маск!
Цитата:
Господи, какая то ущербность прослеживается. То не помню, что вчера писАл. То тут вот такое, держу обиды прошлых лет - никогда не забуду!
abaika95:
Макс может оскорбится
Макс может оскорбится
Очепятка наверное - пишем Макс, подразумеваем - Маск!
Цитата:
111: Вот и направил бы туда свою энергию, чем со мной бороться уже десять лет за то, что сфоткал где то стакан сока или ценник на венике на базаре, для Флуда.. Глядишь и добился чего то бы реального..
Господи, какая то ущербность прослеживается. То не помню, что вчера писАл. То тут вот такое, держу обиды прошлых лет - никогда не забуду!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.03.25 - 21:06
Блин, опоздал..
Я тоже теперь хочу немного на Трампа походить, ведь в Трампе чувствуется что то эротическое, когда он то одного, то другого в этой СВО старается использовать по полной, без Древнего и Могучего презерватива..
Но с этой вот вещью он их и использует, говоря, что съедобная даже лучше..
А, скину сейчас
Вот оно что
[Исправлено: 111, 21.03.2025 - 22:22]
Я тоже теперь хочу немного на Трампа походить, ведь в Трампе чувствуется что то эротическое, когда он то одного, то другого в этой СВО старается использовать по полной, без Древнего и Могучего презерватива..
Но с этой вот вещью он их и использует, говоря, что съедобная даже лучше..
А, скину сейчас
Вот оно что
[Исправлено: 111, 21.03.2025 - 22:22]
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2552
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.03.25 - 21:10
Цитата:
ссылку на комментарий пришлите мне
maxsaf:
Трампа сравнил с древним Презервативом
Трампа сравнил с древним Презервативом
ссылку на комментарий пришлите мне
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.03.25 - 21:26
Цитата:
Господи, в этом и есть Величие Трампа, как и Величие того древнего презерватива, что помог не плодить простонаследников британскому королю и поступил как Бог.
Ибо США сейчас бы не было в таком виде, в каком его видим сейчас..
Ни в коем случае тут Трамп не равно Презерватив, я сравниваю Величие культовых предметов, Богов своего дела.
Потому у меня появились фанаты Трампа и требуют распять меня прилюдно..
Но я то восхищаюсь им, им просто не понять моих умных мыслей..
Тимур Гафуров:
Трампа сравнил с древним Презервативом
Трампа сравнил с древним Презервативом
Господи, в этом и есть Величие Трампа, как и Величие того древнего презерватива, что помог не плодить простонаследников британскому королю и поступил как Бог.
Ибо США сейчас бы не было в таком виде, в каком его видим сейчас..
Ни в коем случае тут Трамп не равно Презерватив, я сравниваю Величие культовых предметов, Богов своего дела.
Потому у меня появились фанаты Трампа и требуют распять меня прилюдно..
Но я то восхищаюсь им, им просто не понять моих умных мыслей..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.03.25 - 21:56
Цитата:
От тебя и умные мысли? Не не читал! Давно так не ржал!
Кажется, ваши мысли настолько глубоки, что их можно сравнить с океаном — не каждый рискнет нырнуть так далеко.
111:
Но я то восхищаюсь им, им просто не понять моих умных мыслей..
Но я то восхищаюсь им, им просто не понять моих умных мыслей..
От тебя и умные мысли? Не не читал! Давно так не ржал!
Кажется, ваши мысли настолько глубоки, что их можно сравнить с океаном — не каждый рискнет нырнуть так далеко.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27084
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.03.25 - 22:16
Цитата:
А смысл? У него теперь каждый второй комментарий об этом.
Тимур Гафуров:
ссылку на комментарий пришлите мне
ссылку на комментарий пришлите мне
А смысл? У него теперь каждый второй комментарий об этом.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.03.25 - 22:20
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.03.25 - 22:23
Цитата:
Лучше с презервативом уж..
Все таки Трамп оказался лучше Путина..
Эл-починно:
что их можно сравнить с океаном
что их можно сравнить с океаном
Лучше с презервативом уж..
Все таки Трамп оказался лучше Путина..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11633
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.03.25 - 23:54
---Дурдом , а не флуд .Тошно здесь стало .
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