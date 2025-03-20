Тимур Гафуров: Посмотрел. Удалил. Спасибо за сообщение
Я поясню, почему опубликовал сообщение без ссылки. Оно предназначалось пользователю Абайке, в ответ на его сообщение и отказ предоставить ссылку. Суть его сообщения заключалась в том, что в трубу вошли не 800 солдат, а 400, и якобы двести из них там и погибли. Это противоречит информации из официальных источников, поэтому он отказался предоставить ссылку. Теперь я хочу восстановления справедливости. Удалили моё - удаляйте и его сообщение. Тогда проблем в дальнейшем не будет подобных.
А теперь получается юридическая коллизия Когда просто требовалась ссылка на прямое цитирование СМИ вопросы отпадали.
Но ссылка на интерпретацию той или иной новости вызовут дополнительные сложности. Если новость была а ее удалили? Если новость с запрещеного ресурса в РК (например медуза) и ссылка на нее не читабальна Если не можешь найти новость которую видел в ленте, то получается и не стоит обсуждать раз прилетит автоматический бан?
Весело в целом будет теперь) ведь теперь любое чужое мнение можно подвести под новость и требовать удаления
По идее, можно было сделать по другому: новости, по поводу которых не высказаны сомнения, могут идти без ссылок. Сомнительные новости должны дополняться ссылкой по первому требованию. Отказ в предоставлении ссылки - удаление.
abaika95: Когда просто требовалась ссылка на прямое цитирование СМИ вопросы отпадали. Но ссылка на интерпретацию той или иной новости вызовут дополнительные сложности.
Любая публикация в СМИ это уже интерпретация новости журналистами. Как ты собираешься доказывать, в каждом конкретном случае, где интерпретация журналиста, а где моя собственная? Требую восстановить мое сообщение, поскольку это была интерпретация.
Цитата:
abaika95: Но ссылка на интерпретацию той или иной новости вызовут дополнительные сложности. Если новость была а ее удалили?
Эта проблема существует одинаково как для новости, так и для ее вольной интерпретации.
Цитата:
abaika95: Если новость с запрещеного ресурса в РК (например медуза) и ссылка на нее не читабальна
Сейчас посетителей на этом форуме: 2, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 2
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать