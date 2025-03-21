Что то над нами редакция начала издеваться что ли Если я например скажу что Зеленский и Трамп что то подписали, Путин куда то поехал, цены у нас хотят повысить на электроэнергию или что то в этом роде , скажу просто так, а тут Тимур, где ссылка? Ты нарушил! Так лучше сразу закрыть этот форум, чем терпеть издёвки редакции, ах да скажут они, это правило выдумано же против меня лично и теперь приходится редакции пилить сук всем.. Не путать с Суками, как то неприлично вообще будет, как с тем же Рыжиком, напоминающим Великий Презерватив..
Опять же товарищ рассказал что все они ликуют и даже Путин что ли выступил, не знаю точно, что 20ти летнюю нацистку и банд как то там ее, Марию Ковальчук нашли изнасилованной и в коме со сломанными ногами, руками и позвонком в Саудовской Аравии. Шейхи ее изнасиловали за это и убили почти, ну как убили кого то в Украине нациста. Даже этот, рыжик презерватив поздравил Путина с тем, что убили модель и нацисту, но сперва окружили как в Курске..
Блин, опоздал.. Я тоже теперь хочу немного на Трампа походить, ведь в Трампе чувствуется что то эротическое, когда он то одного, то другого в этой СВО старается использовать по полной, без Древнего и Могучего презерватива.. Но с этой вот вещью он их и использует, говоря, что съедобная даже лучше.. А, скину сейчас Вот оно что
Тимур Гафуров: Трампа сравнил с древним Презервативом
Господи, в этом и есть Величие Трампа, как и Величие того древнего презерватива, что помог не плодить простонаследников британскому королю и поступил как Бог. Ибо США сейчас бы не было в таком виде, в каком его видим сейчас.. Ни в коем случае тут Трамп не равно Презерватив, я сравниваю Величие культовых предметов, Богов своего дела. Потому у меня появились фанаты Трампа и требуют распять меня прилюдно.. Но я то восхищаюсь им, им просто не понять моих умных мыслей..
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