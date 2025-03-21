Отправлено: - 17:53

Эл-починно:

Внимательнее будьте, я кому отвечал? Вот в предыдущем комментарии и указана ссылка, цытаты из которой я и привёл. 😁

Цитата:А никого это не колышетЕсть цитата приведи ссылкуЭто правила сайта такие и там нет речи кто кому отвечал))