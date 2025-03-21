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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43818
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.03.25 - 14:45
#4366
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Цитата:
abaika95:

Цитата:
Бан потомучто ссылки нет на источник)


Что то над нами редакция начала издеваться что ли
Если я например скажу что Зеленский и Трамп что то подписали, Путин куда то поехал, цены у нас хотят повысить на электроэнергию или что то в этом роде , скажу просто так, а тут Тимур, где ссылка?
Ты нарушил!
Так лучше сразу закрыть этот форум, чем терпеть издёвки редакции, ах да скажут они, это правило выдумано же против меня лично и теперь приходится редакции пилить сук всем..
Не путать с Суками, как то неприлично вообще будет, как с тем же Рыжиком, напоминающим Великий Презерватив..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4119
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.03.25 - 16:48
#4367
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Цитата:
Vit:
Нормальные мужики наурыз начинают праздновать в пятницу. В гаражах. ))

Ну это у тебя так, а тут "настоящие" жалобы строчат! :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17894
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.03.25 - 17:53
#4368
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Цитата:
Эл-починно:
Внимательнее будьте, я кому отвечал? Вот в предыдущем комментарии и указана ссылка, цытаты из которой я и привёл. 😁

А никого это не колышет
Есть цитата приведи ссылку
Это правила сайта такие и там нет речи кто кому отвечал))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17894
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.03.25 - 17:55
#4369
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Цитата:
111:
Что то над нами редакция начала издеваться что ли

Незнаю не заметил)
Пока только канадец попал за свои же требования ссылочек)
Цитата:
Эл-починно:
Ну это у тебя так, а тут "настоящие" жалобы строчат!

Зря так
Макс может оскорбится
Хотя Канада толерантная страна)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43818
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.03.25 - 19:20
#4370
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Новость мне товарищ с России прислал по телефону, Единая Россия предлагает сделать мыльное импортозамещение и делать мыло из собак..
Ну как немцы этим занимались вроде, только там из людей было дело..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43818
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.03.25 - 19:30
#4371
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Опять же товарищ рассказал что все они ликуют и даже Путин что ли выступил, не знаю точно, что 20ти летнюю нацистку и банд как то там ее, Марию Ковальчук нашли изнасилованной и в коме со сломанными ногами, руками и позвонком в Саудовской Аравии.
Шейхи ее изнасиловали за это и убили почти, ну как убили кого то в Украине нациста.
Даже этот, рыжик презерватив поздравил Путина с тем, что убили модель и нацисту, но сперва окружили как в Курске..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4119
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.03.25 - 20:36
#4372
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Цитата:
abaika95:
Макс может оскорбится

Очепятка наверное - пишем Макс, подразумеваем - Маск! :lol:

Цитата:
111: Вот и направил бы туда свою энергию, чем со мной бороться уже десять лет за то, что сфоткал где то стакан сока или ценник на венике на базаре, для Флуда.. Глядишь и добился чего то бы реального..


Господи, какая то ущербность прослеживается. То не помню, что вчера писАл. То тут вот такое, держу обиды прошлых лет - никогда не забуду! :lol: 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43818
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.03.25 - 21:06
#4373
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Блин, опоздал..
Я тоже теперь хочу немного на Трампа походить, ведь в Трампе чувствуется что то эротическое, когда он то одного, то другого в этой СВО старается использовать по полной, без Древнего и Могучего презерватива..
Но с этой вот вещью он их и использует, говоря, что съедобная даже лучше..
А, скину сейчас
Вот оно что



[Исправлено: 111, 21.03.2025 - 22:22]
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2552
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.03.25 - 21:10
#4374
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Цитата:
maxsaf:
Трампа сравнил с древним Презервативом

ссылку на комментарий пришлите мне
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43818
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.03.25 - 21:26
#4375
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Трампа сравнил с древним Презервативом

Господи, в этом и есть Величие Трампа, как и Величие того древнего презерватива, что помог не плодить простонаследников британскому королю и поступил как Бог.
Ибо США сейчас бы не было в таком виде, в каком его видим сейчас..
Ни в коем случае тут Трамп не равно Презерватив, я сравниваю Величие культовых предметов, Богов своего дела.
Потому у меня появились фанаты Трампа и требуют распять меня прилюдно..
Но я то восхищаюсь им, им просто не понять моих умных мыслей..
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