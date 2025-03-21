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≡ «Мы - 5 килограммов, они - 5 машин» - Что говорят предприниматели про кассовую дисциплину, оказываясь в роли покупателей?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51394
«Мы - 5 килограммов, они - 5 машин» - Что говорят предприниматели про кассовую дисциплину, оказываясь в роли покупателей?
Отправлено: 21.03.25 - 14:26
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Если коротко, им совсем не нравится, когда им отказывают в оплате картой и требуют наличку. Однако и жаловаться напрямую на коллег со Складской хозяева магазинов у дома не готовы. Неудобно. Считают, что сломать 30-летний привычный ход вещей должна налоговая служба, ибо она за это зарплату получает...
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10260
«Мы - 5 килограммов, они - 5 машин» - Что говорят предприниматели про кассовую дисциплину, оказываясь в роли покупателей?
Отправлено: 21.03.25 - 14:26
#1
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Цитата:
- Ну вот в Караганде же 2%, почему другие области на это идут, а мы остановились только на 3%, - спросили из зала.

-  Но где-то все еще 4%, а у нас уже 3%, - парировал руководитель управления.

Как где ,в славном городе Тобыл живут самые богатые люди в Казахстане ведь у нас 4%,а вот например в бедной Астане 3%,как вообще может быть разная ставка в Костанае и в Затоболовке,у нас 2 км расстояние и предприниматель который работает в Костанае находиться в более выгодных условия чем его сосед в Зтб.

[Исправлено: Добринцофф, 21.03.2025 - 15:27]
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
770
«Мы - 5 килограммов, они - 5 машин» - Что говорят предприниматели про кассовую дисциплину, оказываясь в роли покупателей?
Отправлено: 21.03.25 - 15:07
#2
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Все равно, предприниматели ноют, при этом злостно уклоняются от уплаты налогов! Им все время мало денег, а на население им, которое им несет деньги, все равно! При этом повышают цены на все под любым предлогом! Население как правило неграмотное во всех отношениях, хотя обязаны знать, что гос-во будет им оказывать социальную помощь только тогда, когда предприниматели будут добросовестно платить розничный налог и другие налоги с каждой продажи в казну! Налоговая города вообще за что получает деньги от гос-ва? Это просто прозаседавшиеся слуги гос-ва, которое им ежегодно из бюджетных средств выплачивает за невыполненную работу! То есть они тоже саботируют выполнение своих обязанностей, хотя это карательный орган, созданный для недопущения фактов уклонения от уплаты налогов! На бумаге все гладко с показателями, а где реальный контроль, а его нет! За то что сидят в кабинетах и таким образом "борются" с уклоняющимися от уплаты налогов, хотя это их прямая обязанность привлекать к ответственности по принципу: Кто не знает, научим, кто не хочет заставим! Само Правительство слабое, отсюда нет и реальной ответственности!

[Исправлено: абике, 21.03.2025 - 16:08]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43818
Re: «Мы - 5 килограммов, они - 5 машин» - Что говорят...
Отправлено: 21.03.25 - 19:45
#3
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Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
Как где ,в славном городе Тобыл живут самые богатые люди в Казахстане ведь у нас 4%,а вот например в бедной Астане 3%,как вообще


Вот и направил бы туда свою энергию, чем со мной бороться уже десять лет за то, что сфоткал где то стакан сока или ценник на венике на базаре, для Флуда..
Глядишь и добился чего то бы реального..
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1520
Re: «Мы - 5 килограммов, они - 5 машин» - Что говорят...
Отправлено: 21.03.25 - 20:32
#4
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Цитата:
абике:
Все равно, предприниматели ноют, при этом злостно уклоняются от уплаты налогов!

если ты увеличивает продажи или масштабируешь свой бизнес то от уплаты налогов не уйдешь. так как продажи в таком объеме не спрячешь. тем более сейчас когда основной оборот это безналичный расчет .

а розничный налог это обязательное ведение бух учёта . не надо на всех предпринимателей гнать .
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