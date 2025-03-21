Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Во время паводка вновь разрушилась дорога в Костанайской области. На ее ремонт ранее потратили 61 млн тенге
Во время паводка вновь разрушилась дорога в Костанайской области. На ее ремонт ранее потратили 61 млн тенге
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 83, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 83
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать