НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Во время паводка вновь разрушилась дорога в Костанайской области. На ее ремонт ранее потратили 61 млн тенге
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51394
Во время паводка вновь разрушилась дорога в Костанайской области. На ее ремонт ранее потратили 61 млн тенге
Отправлено: 21.03.25 - 15:35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Я им (местным властям) ещё осенью говорила, что мы останемся без дороги! - рассказала жительница Новопавловки Сандибала ЖАНТУРСУНОВА. - Теперь мы остались без выезда, и если что-то случится, никуда выехать не сможем!
Читать новость>>
абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
770
Re: Во время паводка вновь разрушилась дорога в Костанайской...
Отправлено: 21.03.25 - 15:35
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У криворуких и деньги не помогают!
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
436
Re: Во время паводка вновь разрушилась дорога в Костанайской...
Отправлено: 21.03.25 - 16:05
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Оперативный штаб", специалисты разбежались, службы разрушены, акимы то бегают, то цветы сажают, цирк какой-то
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7443
Re: Во время паводка вновь разрушилась дорога в Костанайской...
Отправлено: 21.03.25 - 17:08
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох уж эта спешка и невнимательность! Я понимаю, когда сосед мне пишет:" Восколька едим?", но не понимаю когда в газете пишут "потрали 61 млн", пока писал, Т9 яростно исправить старался
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17894
Re: Во время паводка вновь разрушилась дорога в Костанайской...
Отправлено: 21.03.25 - 17:57
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Из областного бюджета тогда выделили около 61 млн тенге на ремонт водопропускной трубы.


А это именно тот самый участок куда 61 млн вбухали размыло или другой?
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1429
Re: Во время паводка вновь разрушилась дорога в Костанайской...
Отправлено: 21.03.25 - 18:22
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
абике:
У криворуких и деньги не помогают!

Так и не должны, это ж не лекарственное средство. Чтобы построить надёжную дорогу, да чтобы ее не размывало, здоровая голова нужна а не деньги. А коль с присвистом так хоть все деньги мира потрать все-равно говно получится
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 83, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 83
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS