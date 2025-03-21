Отправлено: - 18:22

абике:

У криворуких и деньги не помогают!

Цитата:Так и не должны, это ж не лекарственное средство. Чтобы построить надёжную дорогу, да чтобы ее не размывало, здоровая голова нужна а не деньги. А коль с присвистом так хоть все деньги мира потрать все-равно говно получится