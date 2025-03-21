Re: Тимур ГАФУРОВ: Да здравствует Трамп во всем мире!

Отправлено: - 10:30

Пока в США бардак наши воспользовались этим

И под шумок сейчас отыграются на тех кто прямо работал на юсейд (ЦРУ) и которых до этого трогать опасно было))



А теперь руки развязаны. Это ещё один из факторов что работать на страну где так быстро меняется повестка очень опасно

Кинут и фамилии не спросят. Так в свое время СССР всех своих агентов по миру кинул, решив что США уже не враг а партнёр

В итоге целые страны типа Югославии,Ирака, Ливии,Румынии и ГДР попали под каток