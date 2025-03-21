Отправлено: - 14:26

- Ну вот в Караганде же 2%, почему другие области на это идут, а мы остановились только на 3%, - спросили из зала.



- Но где-то все еще 4%, а у нас уже 3%, - парировал руководитель управления.



[Исправлено: Добринцофф, 21.03.2025 - 15:27]

Цитата:Как где ,в славном городе Тобыл живут самые богатые люди в Казахстане ведь у нас 4%,а вот например в бедной Астане 3%,как вообще может быть разная ставка в Костанае и в Затоболовке,у нас 2 км расстояние и предприниматель который работает в Костанае находиться в более выгодных условия чем его сосед в Зтб.