Отправлено: - 21:28

abaika95:

Когда просто требовалась ссылка на прямое цитирование СМИ вопросы отпадали. Но ссылка на интерпретацию той или иной новости вызовут дополнительные сложности.

abaika95:

Но ссылка на интерпретацию той или иной новости вызовут дополнительные сложности. Если новость была а ее удалили?

abaika95:

Если новость с запрещеного ресурса в РК (например медуза) и ссылка на нее не читабальна

Цитата:Любая публикация в СМИ это уже интерпретация новости журналистами. Как ты собираешься доказывать, в каждом конкретном случае, где интерпретация журналиста, а где моя собственная?Требую восстановить мое сообщение, поскольку это была интерпретация.Цитата:Эта проблема существует одинаково как для новости, так и для ее вольной интерпретации.Цитата:Значит нефиг вообще такое публиковать. Запрещено