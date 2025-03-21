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≡ Тимур ГАФУРОВ: Да здравствует Трамп во всем мире!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51392
Тимур ГАФУРОВ: Да здравствует Трамп во всем мире!
Отправлено: 21.03.25 - 10:30
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И президент, и депутат - за традиционные ценности и против так называемых демократических, под видом которых нас тут растлевают, а их средства там разворовывают. Ну или здесь разворовывают.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17890
Re: Тимур ГАФУРОВ: Да здравствует Трамп во всем мире!
Отправлено: 21.03.25 - 10:30
#1
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Пока в США бардак наши воспользовались этим
И под шумок сейчас отыграются на тех кто прямо работал на юсейд (ЦРУ) и которых до этого трогать опасно было))

А теперь руки развязаны. Это ещё один из факторов что работать на страну где так быстро меняется повестка очень опасно
Кинут и фамилии не спросят. Так в свое время СССР всех своих агентов по миру кинул, решив что США уже не враг а партнёр
В итоге целые страны типа Югославии,Ирака, Ливии,Румынии и ГДР попали под каток
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