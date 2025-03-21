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Что именно регулирует Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ) Министерства национальной экономики РК? Каковы рычаги воздействия на самих монополистов и кто может их применить? Случается ли так, что поставщики водят за нос антимонопольщиков? Был ли в истории области прецедент, когда сами поставщики услуг просили снизить тариф?