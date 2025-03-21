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≡ Регулировали, да не вырегулировали? - Действительно ли газ и свет подорожают? После Наурыза ДКРЕМ должен принять решение. Хотя…
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51392
Регулировали, да не вырегулировали? - Действительно ли газ и свет подорожают? После Наурыза ДКРЕМ должен принять решение. Хотя…
Отправлено: 21.03.25 - 06:49
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Что именно регулирует Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ) Министерства национальной экономики РК? Каковы рычаги воздействия на самих монополистов и кто может их применить? Случается ли так, что поставщики водят за нос антимонопольщиков? Был ли в истории области прецедент, когда сами поставщики услуг просили снизить тариф?
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7484
Re: Регулировали, да не вырегулировали? - Действительно ли газ и...
Отправлено: 21.03.25 - 06:49
#1
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приносим реальную пользу обществу.
Мне кажется в последее время уже впривычку взяли,на начало квартала регулярно повышают цену на все и вся.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16247
Re: Регулировали, да не вырегулировали? - Действительно ли газ и...
Отправлено: 21.03.25 - 08:41
#2
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Что означает детский вопрос(действительно ли подорожает)? :lol:
Вот ответ:Ну конечно, не переживайте 8-)
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