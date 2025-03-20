ВСУ говорят о неудачной попытке спецназа РФ проникнуть в Суджу по газопроводу; Москва заявляет об успехах в Курской области.
Еще несколько десятков пацанов положили просто так.
Идея была прекрасной. Один раз. Второй – это, если и не катастрофа, то очень близко к этому.
Под Авдеевкой в свое время штурмовая группа «Ветераны» провела удачную операцию, пройдя в тыл хохлов через трубу подземных коммуникаций. Задача была выполнена, и это было красиво.
Сейчас красиво тоже расписывают – тот же Алекс Паркер тут рассказывал, что Суджа освобождена, а тут про «грамотный тактический ход» через трубы газопровода, в результате чего на окраинах Суджи неожиданно возле хохлов появилась практически рота наших штурмовиков. Появилась, но не в жилой застройке, а именно на окраинах.
И есть один нюанс. В этот раз ВСУ были готовы, и наши ребята попали под нехилую раздачу. В результате потерь заход в Суджу стал сразу нереальным.
Плана «Б» на этот случай у командования не было. Эвакуация не предусматривалась, поддержка отсутствовала.
Сейчас будут это представлять, что заход группы использовался для блокировки одной из дорог, дабы создать еще больше логистических проблем для ВСУ. И это было бы не плохо, если бы не еще один нюанс. Сейчас те из ребят, кто выжил сами оказались в окружении – их будут пытаться добить с двух сторон. Тут не дорогу удержать под контролем, тут бы элементарно выжить.
Так что там? Суджа освобождена? Надеемся, что хотя бы Президенту об этом уже не доложили. А то снова будут подгонять мечты под реальность, а для простого бойца это никогда ничем хорошим не заканчивалось.
//Украинский военный блогер Мирослав Гай рассказал, что командование одной из десантно-штурмовых бригад ВСУ заранее получило разведданные о планах противника использовать подземные коммуникации магистрального газопровода «Прогресс».// Уточню - «Прогресс» («Ямбург — западная граница СССР») — магистральный экспортный газопровод, построенный Советским Союзом в 1988 году.
В другом месте, теже украинские "коллеги" - //В субботу вечером Генштаб ВСУ заявил: «Подразделения Десантно-штурмовых войск уничтожают российских спецназовцев, которые перемещались по ветке газопровода в направлении Суджи». Речь идет о магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород, который проходит через Суджу и сейчас не действует.//
Уточню - Уренгой — Помары — Ужгород — экспортный магистральный газопровод (МГ), построенный СССР в 1983 году для поставки природного газа с месторождений севера Западной Сибири
Тут (или вернее там в украинской службе би би си) явно кто то или не в курсе, ну или просто нагло врёт!
Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать