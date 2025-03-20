Отправлено: - 22:13

[Исправлено: YESNO, 20.03.2025 - 23:18]

[Исправлено: YESNO, 20.03.2025 - 23:20]

ВСУ говорят о неудачной попытке спецназа РФ проникнуть в Суджу по газопроводу; Москва заявляет об успехах в Курской области.Еще несколько десятков пацанов положили просто так.Идея была прекрасной. Один раз. Второй – это, если и не катастрофа, то очень близко к этому.Под Авдеевкой в свое время штурмовая группа «Ветераны» провела удачную операцию, пройдя в тыл хохлов через трубу подземных коммуникаций. Задача была выполнена, и это было красиво.Сейчас красиво тоже расписывают – тот же Алекс Паркер тут рассказывал, что Суджа освобождена, а тут про «грамотный тактический ход» через трубы газопровода, в результате чего на окраинах Суджи неожиданно возле хохлов появилась практически рота наших штурмовиков. Появилась, но не в жилой застройке, а именно на окраинах.И есть один нюанс. В этот раз ВСУ были готовы, и наши ребята попали под нехилую раздачу. В результате потерь заход в Суджу стал сразу нереальным.Плана «Б» на этот случай у командования не было. Эвакуация не предусматривалась, поддержка отсутствовала.Сейчас будут это представлять, что заход группы использовался для блокировки одной из дорог, дабы создать еще больше логистических проблем для ВСУ. И это было бы не плохо, если бы не еще один нюанс. Сейчас те из ребят, кто выжил сами оказались в окружении – их будут пытаться добить с двух сторон. Тут не дорогу удержать под контролем, тут бы элементарно выжить.Так что там? Суджа освобождена? Надеемся, что хотя бы Президенту об этом уже не доложили. А то снова будут подгонять мечты под реальность, а для простого бойца это никогда ничем хорошим не заканчивалось.И НИКАКИХ БОЕВ В СУДЖЕ НЕТ!Подписаться | Сообщить информациюСеверный канал в телеграмм зашёл туда по ссылке со страницы BBC