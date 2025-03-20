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≡ Казахстанцам порекомендовали самый простой и важный способ защиты от мошенников
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51390
Казахстанцам порекомендовали самый простой и важный способ защиты от мошенников
Отправлено: 20.03.25 - 21:17
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По словам председателя комитета по информационной безопасности, необходимо обязательно обновлять программное обеспечение, которое вы используете на компьютерах, персональных устройствах и мобильных телефонах.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27077
Казахстанцам порекомендовали самый простой и важный способ защиты от мошенников
Отправлено: 20.03.25 - 21:17
#1
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Самый простой способ защиты от звонков мошенников сказать: "я вам перезвоню через пять минут, я в туалете". Мошенники будут до последнего стараться этого избегать, а любой нормальный человек сразу согласится.

[Исправлено: maxsaf, 20.03.2025 - 22:18]
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