abaika95: Можно ознакомиться с пунктом правил соглашения где прописано что пересказ статьи своими словами из СМИ без ссылки это нарушение ?
Это мое разъяснение данного пункта, как главного редактора. Потому что и цитирование дословное, и пересказ - это изложение информации из другого СМИ. И разницы между ними нет, если речь идет о требовании подкрепить изложенное активной ссылкой.
Вы что то тут крайне мутите. Откуда вы понимаете, на моем примере, который тут привожу, что мне это немцы сказали или я взял из ссылки и описал своими словами? Так думаю тогда комментирование надо будет закрывать вообще, если вы в угоду только ко мне, дабы я один так не говорил, сделали сами себе и всем такие драконовские правила. А теперь просто стараетесь не замечать их? Всех стирать придется, правда ведь?
Тимур Гафуров: Это мое разъяснение данного пункта, как главного редактора. Потому что и цитирование дословное, и пересказ - это изложение информации из другого СМИ.
Пересказ с использованием своих слов и отсылка к какой-либо новости со своим мнением всё же разные вещи. Ну хорошо если вы интерпретируете так пункт соглашения то я боюсь дискуссии вот флуде теперь будут принимать более органичный вид.
Макс смотрю сильно обиделся за тех 400 доходяг которые задохнулись в трубе))
Что то его в последнее время гложет, обида что ли какая.. Элементарно обиделся и пожаловался на меня, что Трампа сравнил с древним Презервативом и сказал что оба Великие.. Может стресс какой словил, иначе чем объяснить, что на шутки обижается как пацан..
maxsaf: Президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник, который знаком с содержанием разговора.
Разница в том, что я говорю, как есть, а вы приводите фантазии ЦИПсО и сайтов .ua Мне не лень повторить: преступления ВСУ и наёмников против мирного населения Украины и России тщательно документируются и будут предъявлены в суде любого уровня над преступниками. Выдумки ЦИПсО и сайтов .ua не могут быть подтверждены никем и никогда. За отсутствием фактов. Даже провокацию в Буче они сами же и разоблачили. Потому вся западная, "самая правдивая в мире" пресса и молчит в тряпочку. Ибо нет у них никаких доказательств преступлений российской армии, кроме собственных больных фантазий. Мне пока сложно понять, что вам это до сих пор не понятно. Про абайку и 111 я молчу. Здравый смысл и эти граждане - понятия не совместимые давно. Вы в их ряды стремитесь?
12 марта начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что более 600 военнослужащих участвовали в операции по проходу по газовой трубе, особенно отличились "Ветераны", "Ахмат", 11-я десантно-штурмовая бригада, 30-й мотострелковый полк. Герасимов отметил "героические действия сводного штурмового подразделения", которые стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию наступления ВС РФ в Курской области.
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