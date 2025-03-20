Отправлено: - 16:24

abaika95:

Можно ознакомиться с пунктом правил соглашения где прописано что пересказ статьи своими словами из СМИ без ссылки это нарушение ?

Цитата:Это мое разъяснение данного пункта, как главного редактора.Потому что и цитирование дословное, и пересказ - это изложение информации из другого СМИ. И разницы между ними нет, если речь идет о требовании подкрепить изложенное активной ссылкой.