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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2550
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 16:24
#4336
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Цитата:
abaika95:
Можно ознакомиться с пунктом правил соглашения где прописано что пересказ статьи своими словами из СМИ без ссылки это нарушение ?

Это мое разъяснение данного пункта, как главного редактора.
Потому что и цитирование дословное, и пересказ - это изложение информации из другого СМИ. И разницы между ними нет, если речь идет о требовании подкрепить изложенное активной ссылкой.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43809
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 17:24
#4337
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Цитата:
Тимур Гафуров:


Цитата:
111:

Цитата:
И да, тут ссылка нужна, что мне немцы говорили?


Вы что то тут крайне мутите.
Откуда вы понимаете, на моем примере, который тут привожу, что мне это немцы сказали или я взял из ссылки и описал своими словами?
Так думаю тогда комментирование надо будет закрывать вообще, если вы в угоду только ко мне, дабы я один так не говорил, сделали сами себе и всем такие драконовские правила.
А теперь просто стараетесь не замечать их?
Всех стирать придется, правда ведь?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7441
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 17:46
#4338
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Цитата:
Skeptic:
принципиально и целенаправленно бьют по гражданским объектам. По жилым домам, школам,

Ага , так же как и российские! Только Вы российских оправдываете, а я украинских за то же самое,нет! Вот и вся разница.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17886
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 19:36
#4339
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Это мое разъяснение данного пункта, как главного редактора. Потому что и цитирование дословное, и пересказ - это изложение информации из другого СМИ.

Пересказ с использованием своих слов и отсылка к какой-либо новости со своим мнением всё же разные вещи.
Ну хорошо если вы интерпретируете так пункт соглашения то я боюсь дискуссии вот флуде теперь будут принимать более органичный вид.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17886
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 19:43
#4340
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Макс смотрю сильно обиделся за тех 400 доходяг которые задохнулись в трубе))

Покажите!! Покажите мне трупы!! Либо хотябы новость а то я спать не могу!!))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43809
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 19:50
#4341
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Цитата:
abaika95:

Цитата:
Макс смотрю сильно обиделся за тех 400 доходяг которые задохнулись в трубе))


Что то его в последнее время гложет, обида что ли какая..
Элементарно обиделся и пожаловался на меня, что Трампа сравнил с древним Презервативом и сказал что оба Великие..
Может стресс какой словил, иначе чем объяснить, что на шутки обижается как пацан..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17886
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 19:57
#4342
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Цитата:
111:
Может стресс какой словил, иначе чем объяснить, что на шутки обижается как пацан..

И его же потом банят))
Такой себе тролль из него)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17886
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 20:00
#4343
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Цитата:
saba:
Интересная штука, про Россию, которая щедрая душа написал журналист " Коммерсантъ" А. Колесников!

Бан потомучто ссылки нет на источник)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17886
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 20:01
#4344
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Цитата:
maxsaf:
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник, который знаком с содержанием разговора.

Бан ссылки нет на источник)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27074
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 20:28
#4345
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Цитата:
abaika95:
Бан ссылки нет на источник)

Докажи, что это копипаста, а не сказанное своими словами.
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