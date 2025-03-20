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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2550
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 16:24
Цитата:
Это мое разъяснение данного пункта, как главного редактора.
Потому что и цитирование дословное, и пересказ - это изложение информации из другого СМИ. И разницы между ними нет, если речь идет о требовании подкрепить изложенное активной ссылкой.
abaika95:
Можно ознакомиться с пунктом правил соглашения где прописано что пересказ статьи своими словами из СМИ без ссылки это нарушение ?
Можно ознакомиться с пунктом правил соглашения где прописано что пересказ статьи своими словами из СМИ без ссылки это нарушение ?
Это мое разъяснение данного пункта, как главного редактора.
Потому что и цитирование дословное, и пересказ - это изложение информации из другого СМИ. И разницы между ними нет, если речь идет о требовании подкрепить изложенное активной ссылкой.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43809
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 17:24
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вы что то тут крайне мутите.
Откуда вы понимаете, на моем примере, который тут привожу, что мне это немцы сказали или я взял из ссылки и описал своими словами?
Так думаю тогда комментирование надо будет закрывать вообще, если вы в угоду только ко мне, дабы я один так не говорил, сделали сами себе и всем такие драконовские правила.
А теперь просто стараетесь не замечать их?
Всех стирать придется, правда ведь?
Тимур Гафуров:
Цитата:
111:
Цитата:
И да, тут ссылка нужна, что мне немцы говорили?
Вы что то тут крайне мутите.
Откуда вы понимаете, на моем примере, который тут привожу, что мне это немцы сказали или я взял из ссылки и описал своими словами?
Так думаю тогда комментирование надо будет закрывать вообще, если вы в угоду только ко мне, дабы я один так не говорил, сделали сами себе и всем такие драконовские правила.
А теперь просто стараетесь не замечать их?
Всех стирать придется, правда ведь?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7441
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 17:46
Цитата:
Ага , так же как и российские! Только Вы российских оправдываете, а я украинских за то же самое,нет! Вот и вся разница.
Skeptic:
принципиально и целенаправленно бьют по гражданским объектам. По жилым домам, школам,
принципиально и целенаправленно бьют по гражданским объектам. По жилым домам, школам,
Ага , так же как и российские! Только Вы российских оправдываете, а я украинских за то же самое,нет! Вот и вся разница.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17886
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 19:36
Цитата:
Пересказ с использованием своих слов и отсылка к какой-либо новости со своим мнением всё же разные вещи.
Ну хорошо если вы интерпретируете так пункт соглашения то я боюсь дискуссии вот флуде теперь будут принимать более органичный вид.
Тимур Гафуров:
Это мое разъяснение данного пункта, как главного редактора. Потому что и цитирование дословное, и пересказ - это изложение информации из другого СМИ.
Это мое разъяснение данного пункта, как главного редактора. Потому что и цитирование дословное, и пересказ - это изложение информации из другого СМИ.
Пересказ с использованием своих слов и отсылка к какой-либо новости со своим мнением всё же разные вещи.
Ну хорошо если вы интерпретируете так пункт соглашения то я боюсь дискуссии вот флуде теперь будут принимать более органичный вид.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17886
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 19:43
Макс смотрю сильно обиделся за тех 400 доходяг которые задохнулись в трубе))
Покажите!! Покажите мне трупы!! Либо хотябы новость а то я спать не могу!!))
Покажите!! Покажите мне трупы!! Либо хотябы новость а то я спать не могу!!))
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43809
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 19:50
Цитата:
Цитата:
Что то его в последнее время гложет, обида что ли какая..
Элементарно обиделся и пожаловался на меня, что Трампа сравнил с древним Презервативом и сказал что оба Великие..
Может стресс какой словил, иначе чем объяснить, что на шутки обижается как пацан..
abaika95:
Цитата:
Макс смотрю сильно обиделся за тех 400 доходяг которые задохнулись в трубе))
Что то его в последнее время гложет, обида что ли какая..
Элементарно обиделся и пожаловался на меня, что Трампа сравнил с древним Презервативом и сказал что оба Великие..
Может стресс какой словил, иначе чем объяснить, что на шутки обижается как пацан..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17886
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 19:57
Цитата:
И его же потом банят))
Такой себе тролль из него)
111:
Может стресс какой словил, иначе чем объяснить, что на шутки обижается как пацан..
Может стресс какой словил, иначе чем объяснить, что на шутки обижается как пацан..
И его же потом банят))
Такой себе тролль из него)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17886
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 20:00
Цитата:
Бан потомучто ссылки нет на источник)
saba:
Интересная штука, про Россию, которая щедрая душа написал журналист " Коммерсантъ" А. Колесников!
Интересная штука, про Россию, которая щедрая душа написал журналист " Коммерсантъ" А. Колесников!
Бан потомучто ссылки нет на источник)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17886
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 20:01
Цитата:
Бан ссылки нет на источник)
maxsaf:
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник, который знаком с содержанием разговора.
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник, который знаком с содержанием разговора.
Бан ссылки нет на источник)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27074
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 20:28
Цитата:
Докажи, что это копипаста, а не сказанное своими словами.
abaika95:
Бан ссылки нет на источник)
Бан ссылки нет на источник)
Докажи, что это копипаста, а не сказанное своими словами.
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