Re: Президент РК заявил, что в соцсетях участились случаи...

Отправлено: - 16:28

Нет соцсетей = нет оскорблений в соцсетях)

У людей на такую дурь еще и времени хватает. Все личное, выложенное в интернет - становится публичным. Выкладывая то или иное, человек должен понимать, что кроме "лайков" есть кое-что ещё. Не всем может нравится тот или иной контент. Поэтому и оскорбления (увы и ах) имеют место быть. Каждый сам принимает решение