Отправлено: - 10:41

maxsaf:

Тут смотри какое дело. Ты нашел где-то левую информацию, которая не вызывает доверия, как и ее источник. Изменил пару слов, что-то сказал своими словами и теперь считаешь, что не обязан давать ссылку на этот переваренный твоим мозгом бред. Я же скопировал без изменения, вставил сюда целиком кусок текста статьи, в котором говорится в том числе и то, кто это сказал и когда,

Цитата:тут смотри какое делоправила сайта нужно внимательно читатья могу хоть как интерпретировать новость из СМИ это мое мнение авторскоено если я приведу цитату или отрывок из СМИ как сделал ты, то обязан дать на него активную ссылку как на источник2.2.14. Не разрешена отправка сообщений которое содержат: Скриншоты из СМИ и социальных сетей. Допустимо цитирование сообщений СМИ/соцсетей текстом с обязательной активной ссылкой на первоисточник.давай спросим у редакции должен ли ты ссылки ставить на цитаты из сми или нет?