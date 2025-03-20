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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17880
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 10:41
#4321
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Цитата:
maxsaf:
Тут смотри какое дело. Ты нашел где-то левую информацию, которая не вызывает доверия, как и ее источник. Изменил пару слов, что-то сказал своими словами и теперь считаешь, что не обязан давать ссылку на этот переваренный твоим мозгом бред. Я же скопировал без изменения, вставил сюда целиком кусок текста статьи, в котором говорится в том числе и то, кто это сказал и когда,

тут смотри какое дело
правила сайта нужно внимательно читать
я могу хоть как интерпретировать новость из СМИ это мое мнение авторское
но если я приведу цитату или отрывок из СМИ как сделал ты, то обязан дать на него активную ссылку как на источник
2.2.14. Не разрешена отправка сообщений которое содержат: Скриншоты из СМИ и социальных сетей. Допустимо цитирование сообщений СМИ/соцсетей текстом с обязательной активной ссылкой на первоисточник.

давай спросим у редакции должен ли ты ссылки ставить на цитаты из сми или нет?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6755
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 11:58
#4322
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Цитата:
Kairat stayer:
Дай Бог, в перспективе будете сидеть за столом, а не окажетесь в меню, как хотели бы сказочники великих россиян .


Эх, старушка Европа берегись, опять пропагандисты РФ, жгут на федеральных каналах!
Враги, они на Западе, захватим Париж, потопим Лондон, видимо рассчитано для внутреннего потребления, для Ванек, Мыкол и Мыркымбаев, с их жинками.

Лондон они собрались потопить, сами то хоть, противопаводковые мероприятия провели или как в прошлом году, виновны будут полевые мыши, которые дамбы повредили :-P :-P :-P .


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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2550
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 12:14
#4323
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Цитата:
abaika95:
давай спросим у редакции должен ли ты ссылки ставить на цитаты из сми или нет?

Спрашивать нужно в специальной ветке. Но отвечу здесь.
Как уже разъяснял ранее, норма правил об активной ссылке - в интересах самих пользователей, чтобы их оппоненты могли сравнить комментарий с первоисточником.
У нас уже был случай, когда пользователи нашли несоответствие и в результате комментарий был удален.
Поэтому ссылку ставить надо - вне зависимости от того, дословная приведена цитата или она дана в пересказе.
Теперь о действиях модераторов. Анализировать все эти моменты бывает сложно. Само по себе это нарушение нельзя назвать критическим. Поэтому, если модератор его не увидел, либо не посчитал необходимым принимать какие-либо действия, а вы считаете иначе, то пишите мне. Посмотрю и приму решение.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17880
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 12:21
#4324
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Поэтому ссылку ставить надо - вне зависимости от того, дословная приведена цитата или она дана в пересказе.

В соглашении есть четкое определение
Цитата:
abaika95:
2.2.14. Не разрешена отправка сообщений которые содержат: Скриншоты из СМИ и социальных сетей. Допустимо цитирование сообщений СМИ/соцсетей текстом с обязательной активной ссылкой на первоисточник.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ активная ссылка на первоисточник при цитировании сообщения
Тоесть я так понимаю цитата из СМИ без ссылки должна удаляться? А мое мнение о цитате или отрывке в СМИ без ссылки на цитату в соглашении никак не регламентируется.
Контекстный пример
"Читал в Вашингтон пост статью о Трампе что он поступает не правильно, думаю Вашингтон пост лишка берет" тут зачем обязательная ссылка если я не цитирую авторский текст а даю мнение?
Как тут быть? Менять текст правила?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43807
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 12:24
#4325
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Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
Посмотрю и приму решение.

Это как понимать, посмотрю и приму?
От чего это зависит, если есть явное нарушение?
Со мной вы почему то не чикаетесь, даже фото веника с ценником стираете как последнему рецидивисту или мои личные слова , в которых должны содержаться какие то ссылки по вашему
От чего так «прыгает» ваше мнение?

[Исправлено: 111, 20.03.2025 - 13:25]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1517
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 12:45
#4326
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Цитата:
Kairat stayer:
Лондон они собрались потопить

этот один из обоймы создает информационную безопасность
корона следит
договор давно подписан
да и не только следит .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6755
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 13:02
#4327
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Цитата:
YESNO:
этот один из обоймы создает информационную безопасность
корона следит договор давно подписан
да и не только следит .


Вы имеете ввиду, что он один из глашатаев двора,
в нужном русле доводящих глубинному и ядрёному народу,
нужную политику и тематику?

[Исправлено: Kairat stayer, 20.03.2025 - 14:04]
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2550
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 13:14
#4328
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Цитата:
abaika95:
Тоесть я так понимаю цитата из СМИ без ссылки должна удаляться?

Цитата или пересказ статьи из другого СМИ без ссылки - это нарушение. Если модератор не увидел его, пишите мне.
Цитата:
abaika95:
А мое мнение о цитате или отрывке в СМИ без ссылки на цитату в соглашении никак не регламентируется.

Если ваше мнение основано на статье из другого СМИ, то лучше лучше процитировать эту статью. Чтобы было понятно, по какому поводу вы высказываетесь. Соответственно - со ссылкой на источник.

Цитата:
111:
От чего так «прыгает» ваше мнение?

Никуда оно не прыгает. Я указал. что нужно делать. если модератор не заметил данное нарушение. Как и в случае с любым другим нарушением правил - сообщать мне. И я приму меры.
Есть нарушения злостные - оскорбления оппонентов, разжигание розни. Это модераторы видят и пресекают без ваших подсказок.
Определить, какая информация нуждается в активной ссылки и какая не нуждается в ней, можно не всегда. Поэтому я и разъяснил - пишите мне, если вы считаете. что есть нарушение. Разберусь и приму меры. Повторяю: нарушение это не злостное, поэтому задержка в реакции администрации сайта на него - не критична для дискуссии. Но реакция будет все равно.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7440
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 13:21
#4329
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Цитата:
Skeptic:
Россия бьёт по таким объектам исключительно в тех случаях, когда от них остаются одни названия, а по факту они превращаются в базы ВСУ и наёмников. Так что, не стОит лить крокодиловы слёзы по утилизированным бандитам.

Сегодня объявили, что в результате налета дронов ВСУ в Энгельсе пострадали два детских сада и школа, без жертв были выбиты стекла. Думаю, стоит ли следовать примеру Скептика и объявить их замаскированными базами спецназа ГРУ? Как то рука не поднимается, дети есть дети! Правда ВС РФ в долгу не остались из за их налета ночью были в Украине ранены 2 человека.
Хотел поморализаторствовать, но напишу просто " Нет войне! Мир должен быть везде!"
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43807
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 14:07
#4330
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Цитата:
saba:
Нет войне! Мир должен быть везде!"

Да ну, всему миру нравится, даже канадцам, германцам тем более, что славяне убивают славян.
Не одним же мусульманам этим заниматься, убивая друг друга..
Германия в плюсе, растет военное производство, их жен, то есть детей теперь делают ихним женщинам не какие то турки и сирийцы и африканцы, а белые украинцы, славяне.
Все довольны.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43807
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 14:09
#4331
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Цитата:
111:
то есть детей теперь делают ихним женщинам не какие то турки и сирийцы и африканцы, а белые украинцы, славяне.

И да, тут ссылка нужна, что мне немцы говорили?
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2550
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 14:44
#4332
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Цитата:
111:
И да, тут ссылка нужна, что мне немцы говорили?

Ссылка нужна только на цитирование или пересказ публикаций других СМИ. За остальные публикуемые факты вы отвечаете самостоятельно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43807
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 14:48
#4333
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Цитата:
Тимур Гафуров:
пересказ публикаций других СМИ.

Ну вот и ссылка дополнительно


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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17880
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 15:24
#4334
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Цитата или пересказ статьи из другого СМИ без ссылки - это нарушение.

Можно ознакомиться с пунктом правил соглашения где прописано что пересказ статьи своими словами из СМИ без ссылки это нарушение ?
Про цитируемость СМИ с ссылкой пункт вижу и согласен с ним

[Исправлено: abaika95, 20.03.2025 - 16:25]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2220
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 16:18
#4335
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Цитата:
saba:
Как то рука не поднимается, дети есть дети!

Правильно не поднимается.
ВСУ принципиально и целенаправленно бьют по гражданским объектам. По жилым домам, школам, больницам...
С российской армией воевать у них не очень получается.
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