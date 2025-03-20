maxsaf: Тут смотри какое дело. Ты нашел где-то левую информацию, которая не вызывает доверия, как и ее источник. Изменил пару слов, что-то сказал своими словами и теперь считаешь, что не обязан давать ссылку на этот переваренный твоим мозгом бред. Я же скопировал без изменения, вставил сюда целиком кусок текста статьи, в котором говорится в том числе и то, кто это сказал и когда,
тут смотри какое дело правила сайта нужно внимательно читать я могу хоть как интерпретировать новость из СМИ это мое мнение авторское но если я приведу цитату или отрывок из СМИ как сделал ты, то обязан дать на него активную ссылку как на источник 2.2.14. Не разрешена отправка сообщений которое содержат: Скриншоты из СМИ и социальных сетей. Допустимо цитирование сообщений СМИ/соцсетей текстом с обязательной активной ссылкой на первоисточник.
давай спросим у редакции должен ли ты ссылки ставить на цитаты из сми или нет?
Kairat stayer: Дай Бог, в перспективе будете сидеть за столом, а не окажетесь в меню, как хотели бы сказочники великих россиян .
Эх, старушка Европа берегись, опять пропагандисты РФ, жгут на федеральных каналах! Враги, они на Западе, захватим Париж, потопим Лондон, видимо рассчитано для внутреннего потребления, для Ванек, Мыкол и Мыркымбаев, с их жинками.
Лондон они собрались потопить, сами то хоть, противопаводковые мероприятия провели или как в прошлом году, виновны будут полевые мыши, которые дамбы повредили .
abaika95: давай спросим у редакции должен ли ты ссылки ставить на цитаты из сми или нет?
Спрашивать нужно в специальной ветке. Но отвечу здесь. Как уже разъяснял ранее, норма правил об активной ссылке - в интересах самих пользователей, чтобы их оппоненты могли сравнить комментарий с первоисточником. У нас уже был случай, когда пользователи нашли несоответствие и в результате комментарий был удален. Поэтому ссылку ставить надо - вне зависимости от того, дословная приведена цитата или она дана в пересказе. Теперь о действиях модераторов. Анализировать все эти моменты бывает сложно. Само по себе это нарушение нельзя назвать критическим. Поэтому, если модератор его не увидел, либо не посчитал необходимым принимать какие-либо действия, а вы считаете иначе, то пишите мне. Посмотрю и приму решение.
Тимур Гафуров: Поэтому ссылку ставить надо - вне зависимости от того, дословная приведена цитата или она дана в пересказе.
В соглашении есть четкое определение Цитата:
abaika95: 2.2.14. Не разрешена отправка сообщений которые содержат: Скриншоты из СМИ и социальных сетей. Допустимо цитирование сообщений СМИ/соцсетей текстом с обязательной активной ссылкой на первоисточник.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ активная ссылка на первоисточник при цитировании сообщения Тоесть я так понимаю цитата из СМИ без ссылки должна удаляться? А мое мнение о цитате или отрывке в СМИ без ссылки на цитату в соглашении никак не регламентируется. Контекстный пример "Читал в Вашингтон пост статью о Трампе что он поступает не правильно, думаю Вашингтон пост лишка берет" тут зачем обязательная ссылка если я не цитирую авторский текст а даю мнение? Как тут быть? Менять текст правила?
Это как понимать, посмотрю и приму? От чего это зависит, если есть явное нарушение? Со мной вы почему то не чикаетесь, даже фото веника с ценником стираете как последнему рецидивисту или мои личные слова , в которых должны содержаться какие то ссылки по вашему От чего так «прыгает» ваше мнение?
abaika95: Тоесть я так понимаю цитата из СМИ без ссылки должна удаляться?
Цитата или пересказ статьи из другого СМИ без ссылки - это нарушение. Если модератор не увидел его, пишите мне. Цитата:
abaika95: А мое мнение о цитате или отрывке в СМИ без ссылки на цитату в соглашении никак не регламентируется.
Если ваше мнение основано на статье из другого СМИ, то лучше лучше процитировать эту статью. Чтобы было понятно, по какому поводу вы высказываетесь. Соответственно - со ссылкой на источник.
Цитата:
111: От чего так «прыгает» ваше мнение?
Никуда оно не прыгает. Я указал. что нужно делать. если модератор не заметил данное нарушение. Как и в случае с любым другим нарушением правил - сообщать мне. И я приму меры. Есть нарушения злостные - оскорбления оппонентов, разжигание розни. Это модераторы видят и пресекают без ваших подсказок. Определить, какая информация нуждается в активной ссылки и какая не нуждается в ней, можно не всегда. Поэтому я и разъяснил - пишите мне, если вы считаете. что есть нарушение. Разберусь и приму меры. Повторяю: нарушение это не злостное, поэтому задержка в реакции администрации сайта на него - не критична для дискуссии. Но реакция будет все равно.
Skeptic: Россия бьёт по таким объектам исключительно в тех случаях, когда от них остаются одни названия, а по факту они превращаются в базы ВСУ и наёмников. Так что, не стОит лить крокодиловы слёзы по утилизированным бандитам.
Сегодня объявили, что в результате налета дронов ВСУ в Энгельсе пострадали два детских сада и школа, без жертв были выбиты стекла. Думаю, стоит ли следовать примеру Скептика и объявить их замаскированными базами спецназа ГРУ? Как то рука не поднимается, дети есть дети! Правда ВС РФ в долгу не остались из за их налета ночью были в Украине ранены 2 человека. Хотел поморализаторствовать, но напишу просто " Нет войне! Мир должен быть везде!"
Да ну, всему миру нравится, даже канадцам, германцам тем более, что славяне убивают славян. Не одним же мусульманам этим заниматься, убивая друг друга.. Германия в плюсе, растет военное производство, их жен, то есть детей теперь делают ихним женщинам не какие то турки и сирийцы и африканцы, а белые украинцы, славяне. Все довольны.
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