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≡ Будут брать трёх «своих» на одного «чужого»: в Костанайской области объявили о приёме документов в 1 класс с 1 апреля
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51388
Будут брать трёх «своих» на одного «чужого»: в Костанайской области объявили о приёме документов в 1 класс с 1 апреля
Отправлено: 20.03.25 - 14:20
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В школы области придут около 10 тысяч первоклассников – тех, кому в этом году исполняется 6 лет. Приём документов ещё не стартовал, но управление образование уже предупредило: спешите, количество мест кое-где ограничено.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43807
Re: Будут брать трёх «своих» на одного «чужого»: в Костанайской...
Отправлено: 20.03.25 - 14:20
#1
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Почему на самом последнем моменте Егов стал вместо Сакуры по моему?
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