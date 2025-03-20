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Будут брать трёх «своих» на одного «чужого»: в Костанайской области объявили о приёме документов в 1 класс с 1 апреля
Будут брать трёх «своих» на одного «чужого»: в Костанайской области объявили о приёме документов в 1 класс с 1 апреля
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