Re: Стоматологи судятся с фондом медстрахования: спор связан с...

Отправлено: - 11:29

Вернуть все частные стоматологические в лоно государственных и проводить оплату за оказание услуги с учетом анестезией! Частные клиники запретить, ведь государственные клиники все оказывают медицинские услуги платно, поэтому надо учитывать интересы населения страны! Не надо создавать проблему, надо решать её жестко и всё! Нужно делать все ради народа, как говорит Президент Лукашенко А, а не ради кучки людей!