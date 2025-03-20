НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Стоматологи судятся с фондом медстрахования: спор связан с оплатой за анестезию
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51386
Стоматологи судятся с фондом медстрахования: спор связан с оплатой за анестезию
Отправлено: 20.03.25 - 11:29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конфликт между клиниками и фондом продолжается девять месяцев. Юристы фонда требуют вернуть деньги за анестезию. Они считают, что она входит в стоимость лечения. Стоматологи настаивают, что обезболивание – это отдельная услуга и отказ от её оплаты нарушает права пациентов
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
766
Re: Стоматологи судятся с фондом медстрахования: спор связан с...
Отправлено: 20.03.25 - 11:29
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вернуть все частные стоматологические в лоно государственных и проводить оплату за оказание услуги с учетом анестезией! Частные клиники запретить, ведь государственные клиники все оказывают медицинские услуги платно, поэтому надо учитывать интересы населения страны! Не надо создавать проблему, надо решать её жестко и всё! Нужно делать все ради народа, как говорит Президент Лукашенко А, а не ради кучки людей!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7439
Re: Стоматологи судятся с фондом медстрахования: спор связан с...
Отправлено: 20.03.25 - 12:05
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
абике:

Я только из государственной поликлиники, если бы не необходимость в больничном ноги бы моей там не было! Полгода диагноз ставили, теперь говорят, мы вашу проблему решить не можем, идите в платный кабинет!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 84, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 84
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS