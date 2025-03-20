НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 350 000 казахстанцев систематически играют в азартные игры - вице-министр
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51386
350 000 казахстанцев систематически играют в азартные игры - вице-министр
Отправлено: 20.03.25 - 11:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Это два и более раз. Это не значит, что все они являются лудоманами. По нашим совместным с Министерством здравоохранения исследованиям, 36 тысяч казахстанцев, по справкам Минздрава, являются лудоманами, то есть страдают зависимостью, - рассказал Ержан Еркинбаев.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
766
Re: 350 000 казахстанцев систематически играют в азартные игры -...
Отправлено: 20.03.25 - 11:31
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже те, кто играет в азартные игры, нашли способ легализации легких денег, полученных незаконным способом! ПОдключить антикор и все!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 87, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 87
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS