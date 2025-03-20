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- Это два и более раз. Это не значит, что все они являются лудоманами. По нашим совместным с Министерством здравоохранения исследованиям, 36 тысяч казахстанцев, по справкам Минздрава, являются лудоманами, то есть страдают зависимостью, - рассказал Ержан Еркинбаев.