Вот и до второго не доходит! Я же говорю " Двое из ларца одинаковых с лица"! Жалко их , говорят близнецы страдают, когда их так далеко разбрасывает! Это же надо один в Канаде, а другой в Германии! Ой ой ой!
abaika95: Я не цитировал текст из СМИ и не нарушил правила сайта А ты процитировал текст СМИ без активной ссылки Удалят комментарий твой за это
Тут смотри какое дело. Ты нашел где-то левую информацию, которая не вызывает доверия, как и ее источник. Изменил пару слов, что-то сказал своими словами и теперь считаешь, что не обязан давать ссылку на этот переваренный твоим мозгом бред. Я же скопировал без изменения, вставил сюда целиком кусок текста статьи, в котором говорится в том числе и то, кто это сказал и когда, и это действительно легко проверяется и гуглится, и не вызывает разумных сомнений. Я очень сомневаюсь, что в этом случае твой непонятно откуда взятый бред, переделанный тобой, имеет какое либо преимущество.
Так я и не собирался с Вами спорить! И нигде не утверждал,что это одно и то же! Просто иногда бывает такая штука, когда целое объединяет в себе частности! Так как Вы формалист, для Вас очень важно, что нога это нога ,а не часть человека! И Вы будете с пеной у рта доказывать, что если у человека оторвали ногу и он от этого умер, это не убийство, а членовредительство! И формально Вы будете правы!
Интересная штука, про Россию, которая щедрая душа написал журналист " Коммерсантъ" А. Колесников! Оказывается всё просто, если Россия отхватила часть чужой территории (Крым) для того, чтобы она не пошла дальше (ЛДНР, Херсонская, Запорожская области) надо было признать, то что она уже откусила! Иначе она пойдет дальше (Одесса) и дальше ( тут уже у кого фантазии хватит)! Так Колесников описывает закрытую встречу Путина с предпринимателями в РСПП! Главное потакать захватническим планам России, тогда глядишь она больше ни на кого не нападет, но это не точно!
saba: Просто иногда бывает такая штука, когда целое объединяет в себе частности! Так как Вы формалист, для Вас очень важно, что нога это нога ,а не часть человека! И Вы будете с пеной у рта доказывать, что если у человека оторвали ногу и он от этого умер, это не убийство, а членовредительство! И формально Вы будете правы!
Поздравляю, вы научились юлить уже как заядлый форумчанин. Но все равно, энергетическая инфраструктура это не то же самое, что гражданская. Но попытка неплохая.
Всем желаю хорошего дня, огромного заряда энергии, бодрости, радости, добра и позитива на весь день!
Цитата:
Эл-починно: Куда "Бегун" пропал. Как то не хватает его приветствий с пожеланиями добра всем?. Привык уже что ли...
Всё нормально, ранее отмечал, что тренируюсь потихоньку, в настоящее время, со временем напряжёнка.
Давеча читал зарубежные новости, отмечают, что будущий канцлер Ф.Мерц, хочет триллион евро на оборону и военную инфраструктуру вложить. Дай Бог, в перспективе будете сидеть за столом, а не окажетесь в меню, как хотели бы сказочники великих россиян .
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