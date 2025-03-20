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≡ Кто сможет купить билеты на поезд за полцены в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51384
Кто сможет купить билеты на поезд за полцены в Казахстане
Отправлено: 20.03.25 - 09:35
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В Казахстане лица, сопровождающие людей с особыми потребностями, смогут покупать железнодорожные билеты со скидкой 50 процентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
704
Re: Кто сможет купить билеты на поезд за полцены в Казахстане
Отправлено: 20.03.25 - 09:35
#1
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когда возобновят сообщение с Челябинском, Екатеринбургом и далее? Инфраструктура имеется, ничего строить не надо. Хоть какая то альтернатива к палатной автотрассе. Особенно в непогоду.
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