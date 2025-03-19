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≡ Им бы в небо - Как работает санитарная авиация Костанайской области после аварии под Аркалыком?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51384
Им бы в небо - Как работает санитарная авиация Костанайской области после аварии под Аркалыком?
Отправлено: 19.03.25 - 23:19
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5 февраля самолет санитарной авиации Ан-2 из-за сильного бурана совершил жесткую посадку в 1,5 км от Аркалыка. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Но сам самолет был изъят из парка санавиации для проведения восстановительно-ремонтных работ.
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
214
Re: Им бы в небо - Как работает санитарная авиация Костанайской...
Отправлено: 19.03.25 - 23:19
#1
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Если убрать слева фото, то можно подумать что это раскрашенное фото 1939 года! :lol:
Значит на супер джипы для всех членов семьи , людей занимающие государственные посты гроши есть, а сан авиация вековой давности... Ляпота! Главное красиво по тв и прессе говорить. Дать заваулированный повод нацикам, обязательно переименовать хоть что то в фамилию своих предков, что уже первуму приходится стоп кран срывать, наобещать горы, а люди пусть сами живут по себе, и не мешают им осваивать бюджет! Сильно же вы любите свой народ господа власть имущие! :-P :-P :-P
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
253
Re: Им бы в небо - Как работает санитарная авиация Костанайской...
Отправлено: 20.03.25 - 08:54
#2
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Ан-2 при любом раскладе при отказе мотора сможет спланировать на грунтовку, а вот Бомбардьир нет- он без взлетно-посадочной полосы совсем никак..А сколько деревень, без доступа к дорогам, особенно в распутицу... Опять преследование чьих-то интересов, наверное канадских
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