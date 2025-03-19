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≡ Какие цветы подарить на праздник в Шымкенте? Полный гид по букетам
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51384
Какие цветы подарить на праздник в Шымкенте? Полный гид по букетам
Отправлено: 19.03.25 - 10:42
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Традиция дарить цветы на праздники сопровождает человечество уже не одно столетие. Но разнообразие флористических трендов и стилей так велико, что не всегда легко бывает решить, какие цветы выбрать на праздник. Опираться на собственный вкус опасно, так как у получателя могут быть совсем другие предпочтения.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1153
Re: Какие цветы подарить на праздник в Шымкенте? Полный гид по...
Отправлено: 19.03.25 - 10:42
#1
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Очень важная статья для Костаная. В Шымкенте можно цветы заказать. Мотаем на ус, господа.
И не надо удивляться нашим рекламщикам. Восхищаться надо такому профессионализму)) на полстраны промахнуться...
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1373
Re: Какие цветы подарить на праздник в Шымкенте? Полный гид по...
Отправлено: 20.03.25 - 07:29
#2
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Я тоже удивился, почему не Париже к примеру или в Рио? Странный подход у этих рекламщиков
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2219
Re: Какие цветы подарить на праздник в Шымкенте? Полный гид по...
Отправлено: 20.03.25 - 09:31
#3
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Цитата:
vofkakst:
В Шымкенте можно цветы заказать

Очень удобно. Если ваша девушка находится в Чимкенте, а вам хочется её порадовать. Вы заказ оформляете и оплачиваете здесь, а там доставят.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16245
Какие цветы подарить на праздник в Шымкенте? Полный гид по букетам
Отправлено: 20.03.25 - 10:57
#4
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А вы точно кореные Костанайцы?) :lol: Вы че не видите как город изменился? Думаите от куда приехали новые жители? Вот частично и с Шымкента. Реклама для них. Любовницам, мамам и тд подарят онлайном.
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