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Традиция дарить цветы на праздники сопровождает человечество уже не одно столетие. Но разнообразие флористических трендов и стилей так велико, что не всегда легко бывает решить, какие цветы выбрать на праздник. Опираться на собственный вкус опасно, так как у получателя могут быть совсем другие предпочтения.