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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1427
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:43
Цитата:
Передается. Нет никакой зависимости результата от способа условно-вербального контакта с идиотами.
saba:
глупость через Интернет передается?
глупость через Интернет передается?
Передается. Нет никакой зависимости результата от способа условно-вербального контакта с идиотами.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:45
Цитата:
А это как вы различаете? Так же как и инфраструктуры в Украине, по которым нельзя стрелять?
saba:
Веселиться это хорошо, хихикать как то для мужчины не комильфо
Веселиться это хорошо, хихикать как то для мужчины не комильфо
А это как вы различаете? Так же как и инфраструктуры в Украине, по которым нельзя стрелять?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:45
Цитата:
Да я не скромничал, я же не сказал, что вы только про Абайку хихикаете, на мою долю тоже пришлось, конечно же! Придется нести этот крест по жизни! Ох тяжела ты шапка Мономаха!
Эл-починно:
Не надо скромничать. Вы сегодня, своими комментариями про Трампа, меня
Не надо скромничать. Вы сегодня, своими комментариями про Трампа, меня
Да я не скромничал, я же не сказал, что вы только про Абайку хихикаете, на мою долю тоже пришлось, конечно же! Придется нести этот крест по жизни! Ох тяжела ты шапка Мономаха!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:51
Цитата:
Вот и до второго не доходит! Я же говорю " Двое из ларца одинаковых с лица"! Жалко их , говорят близнецы страдают, когда их так далеко разбрасывает! Это же надо один в Канаде, а другой в Германии! Ой ой ой!
Эл-починно:
инфраструктуры в
инфраструктуры в
Вот и до второго не доходит! Я же говорю " Двое из ларца одинаковых с лица"! Жалко их , говорят близнецы страдают, когда их так далеко разбрасывает! Это же надо один в Канаде, а другой в Германии! Ой ой ой!
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1516
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:52
здесь самое главное уметь слышать и слушать .
что батька говорит .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:52
Куда "Бегун" пропал. Как то не хватает его приветствий с пожеланиями добра всем?. Привык уже что ли...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17876
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 23:55
Цитата:
Итак началась шизофрения)
Цитата:
И великой отечественной не было
Была восточная операция рейха
Цитата:
Смотри российских политологов Цитата:
Война закончилась
Идёт истребление славян двумя группами элит
И если одному Вове это простительно по происхождению
То другому это не забудут)
Цитата:
Нет
Я не цитировал текст из СМИ и не нарушил правила сайта
А ты процитировал текст СМИ без активной ссылки
Удалят комментарий твой за это
Эл-починно:
Ну с какой то стороны, абайкин прав, война закончилась, началась СВО. Правда не в марте, а в феврале. Ну на это можно закрыть глаза, кто не ошибается?!
Ну с какой то стороны, абайкин прав, война закончилась, началась СВО. Правда не в марте, а в феврале. Ну на это можно закрыть глаза, кто не ошибается?!
Итак началась шизофрения)
Цитата:
maxsaf:
Ну если настолько лезть в терминологию, то война и не начиналась. Просто одна большая СВО.
Ну если настолько лезть в терминологию, то война и не начиналась. Просто одна большая СВО.
И великой отечественной не было
Была восточная операция рейха
Цитата:
Эл-починно:
Лично меня порадовал вчерашний комментарий абайки - Что то типа того, если Россия АЭС отдаст, то Украина программу атома начнёт
Лично меня порадовал вчерашний комментарий абайки - Что то типа того, если Россия АЭС отдаст, то Украина программу атома начнёт
Смотри российских политологов Цитата:
Эл-починно:
Главное каждое утро, как мантру повторять - "война закончилась"
Главное каждое утро, как мантру повторять - "война закончилась"
Война закончилась
Идёт истребление славян двумя группами элит
И если одному Вове это простительно по происхождению
То другому это не забудут)
Цитата:
maxsaf:
Там же, где твоя, когда я тебя просил добавить. Ищи...
Там же, где твоя, когда я тебя просил добавить. Ищи...
Нет
Я не цитировал текст из СМИ и не нарушил правила сайта
А ты процитировал текст СМИ без активной ссылки
Удалят комментарий твой за это
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1516
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 01:14
смотрящих к кнопкам
не подпускают .
не подпускают .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 01:32
Цитата:
Тут смотри какое дело. Ты нашел где-то левую информацию, которая не вызывает доверия, как и ее источник. Изменил пару слов, что-то сказал своими словами и теперь считаешь, что не обязан давать ссылку на этот переваренный твоим мозгом бред. Я же скопировал без изменения, вставил сюда целиком кусок текста статьи, в котором говорится в том числе и то, кто это сказал и когда, и это действительно легко проверяется и гуглится, и не вызывает разумных сомнений. Я очень сомневаюсь, что в этом случае твой непонятно откуда взятый бред, переделанный тобой, имеет какое либо преимущество.
abaika95:
Я не цитировал текст из СМИ и не нарушил правила сайта А ты процитировал текст СМИ без активной ссылки Удалят комментарий твой за это
Я не цитировал текст из СМИ и не нарушил правила сайта А ты процитировал текст СМИ без активной ссылки Удалят комментарий твой за это
Тут смотри какое дело. Ты нашел где-то левую информацию, которая не вызывает доверия, как и ее источник. Изменил пару слов, что-то сказал своими словами и теперь считаешь, что не обязан давать ссылку на этот переваренный твоим мозгом бред. Я же скопировал без изменения, вставил сюда целиком кусок текста статьи, в котором говорится в том числе и то, кто это сказал и когда, и это действительно легко проверяется и гуглится, и не вызывает разумных сомнений. Я очень сомневаюсь, что в этом случае твой непонятно откуда взятый бред, переделанный тобой, имеет какое либо преимущество.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 01:35
Цитата:
Это до вас не доходит элементарная вещь - гражданская инфраструктура и энергетические объекты это не одно и то же. Точка. Тут даже спорить не о чем.
saba:
Вот и до второго не доходит!
Вот и до второго не доходит!
Это до вас не доходит элементарная вещь - гражданская инфраструктура и энергетические объекты это не одно и то же. Точка. Тут даже спорить не о чем.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 06:11
Цитата:
Так я и не собирался с Вами спорить! И нигде не утверждал,что это одно и то же! Просто иногда бывает такая штука, когда целое объединяет в себе частности! Так как Вы формалист, для Вас очень важно, что нога это нога ,а не часть человека! И Вы будете с пеной у рта доказывать, что если у человека оторвали ногу и он от этого умер, это не убийство, а членовредительство! И формально Вы будете правы!
maxsaf:
Тут даже спорить не о чем.
Тут даже спорить не о чем.
Так я и не собирался с Вами спорить! И нигде не утверждал,что это одно и то же! Просто иногда бывает такая штука, когда целое объединяет в себе частности! Так как Вы формалист, для Вас очень важно, что нога это нога ,а не часть человека! И Вы будете с пеной у рта доказывать, что если у человека оторвали ногу и он от этого умер, это не убийство, а членовредительство! И формально Вы будете правы!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 06:40
Интересная штука, про Россию, которая щедрая душа написал журналист " Коммерсантъ" А. Колесников! Оказывается всё просто, если Россия отхватила часть чужой территории (Крым) для того, чтобы она не пошла дальше (ЛДНР, Херсонская, Запорожская области) надо было признать, то что она уже откусила! Иначе она пойдет дальше (Одесса) и дальше ( тут уже у кого фантазии хватит)! Так Колесников описывает закрытую встречу Путина с предпринимателями в РСПП!
Главное потакать захватническим планам России, тогда глядишь она больше ни на кого не нападет, но это не точно!
Главное потакать захватническим планам России, тогда глядишь она больше ни на кого не нападет, но это не точно!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 07:06
Цитата:
Поздравляю, вы научились юлить уже как заядлый форумчанин. Но все равно, энергетическая инфраструктура это не то же самое, что гражданская. Но попытка неплохая.
saba:
Просто иногда бывает такая штука, когда целое объединяет в себе частности! Так как Вы формалист, для Вас очень важно, что нога это нога ,а не часть человека! И Вы будете с пеной у рта доказывать, что если у человека оторвали ногу и он от этого умер, это не убийство, а членовредительство! И формально Вы будете правы!
Просто иногда бывает такая штука, когда целое объединяет в себе частности! Так как Вы формалист, для Вас очень важно, что нога это нога ,а не часть человека! И Вы будете с пеной у рта доказывать, что если у человека оторвали ногу и он от этого умер, это не убийство, а членовредительство! И формально Вы будете правы!
Поздравляю, вы научились юлить уже как заядлый форумчанин. Но все равно, энергетическая инфраструктура это не то же самое, что гражданская. Но попытка неплохая.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 07:09
Цитата:
Это у меня с рождения!
maxsaf:
юлить уже как заядлый
юлить уже как заядлый
Это у меня с рождения!
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