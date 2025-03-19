НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 288 из 288«1...286287288
Ответить Новый топик
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1427
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:43
#4306
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
глупость через Интернет передается?

Передается. Нет никакой зависимости результата от способа условно-вербального контакта с идиотами.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4113
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:45
#4307
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Веселиться это хорошо, хихикать как то для мужчины не комильфо

А это как вы различаете? Так же как и инфраструктуры в Украине, по которым нельзя стрелять?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7435
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:45
#4308
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Не надо скромничать. Вы сегодня, своими комментариями про Трампа, меня

Да я не скромничал, я же не сказал, что вы только про Абайку хихикаете, на мою долю тоже пришлось, конечно же! Придется нести этот крест по жизни! Ох тяжела ты шапка Мономаха!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7435
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:51
#4309
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
инфраструктуры в

Вот и до второго не доходит! Я же говорю " Двое из ларца одинаковых с лица"! Жалко их , говорят близнецы страдают, когда их так далеко разбрасывает! Это же надо один в Канаде, а другой в Германии! Ой ой ой!
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1516
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:52
#4310
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования



здесь самое главное уметь слышать и слушать .
что батька говорит .
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4113
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:52
#4311
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда "Бегун" пропал. Как то не хватает его приветствий с пожеланиями добра всем?. Привык уже что ли...
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17876
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 23:55
#4312
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Ну с какой то стороны, абайкин прав, война закончилась, началась СВО. Правда не в марте, а в феврале. Ну на это можно закрыть глаза, кто не ошибается?!

Итак началась шизофрения)
Цитата:
maxsaf:
Ну если настолько лезть в терминологию, то война и не начиналась. Просто одна большая СВО.

И великой отечественной не было
Была восточная операция рейха
Цитата:
Эл-починно:
Лично меня порадовал вчерашний комментарий абайки - Что то типа того, если Россия АЭС отдаст, то Украина программу атома начнёт

Смотри российских политологов Цитата:
Эл-починно:
Главное каждое утро, как мантру повторять - "война закончилась"

Война закончилась
Идёт истребление славян двумя группами элит
И если одному Вове это простительно по происхождению
То другому это не забудут)
Цитата:
maxsaf:
Там же, где твоя, когда я тебя просил добавить. Ищи...

Нет
Я не цитировал текст из СМИ и не нарушил правила сайта
А ты процитировал текст СМИ без активной ссылки
Удалят комментарий твой за это
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1516
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 01:14
#4313
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
смотрящих к кнопкам
не подпускают .
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27068
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 01:32
#4314
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я не цитировал текст из СМИ и не нарушил правила сайта А ты процитировал текст СМИ без активной ссылки Удалят комментарий твой за это

Тут смотри какое дело. Ты нашел где-то левую информацию, которая не вызывает доверия, как и ее источник. Изменил пару слов, что-то сказал своими словами и теперь считаешь, что не обязан давать ссылку на этот переваренный твоим мозгом бред. Я же скопировал без изменения, вставил сюда целиком кусок текста статьи, в котором говорится в том числе и то, кто это сказал и когда, и это действительно легко проверяется и гуглится, и не вызывает разумных сомнений. Я очень сомневаюсь, что в этом случае твой непонятно откуда взятый бред, переделанный тобой, имеет какое либо преимущество.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27068
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.03.25 - 01:35
#4315
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Вот и до второго не доходит!

Это до вас не доходит элементарная вещь - гражданская инфраструктура и энергетические объекты это не одно и то же. Точка. Тут даже спорить не о чем.
Профайл
Страница 288 из 288«1...286287288
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS