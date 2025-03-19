Re: Против "Казахтелекома" начали расследование из-за...

Отправлено: - 23:29

Так если бы они интернет поставляли! Они поставляют фуфло полное! Нигде в мире нет такого! Платят только за оказанную, тем более качественную услугу! Нас же принудительно обдирают поставляя гнилой протухший товар! Сотовики не лучше, неиспользуемый трафик в наглую забирают себе. Что за беспредел то в стране? Кто этим всем рулит? Что правохранители тут бессильны? Так на...ра они тагда нужны??? Все знают что товар гнилой что людей дурят, и никто ничего не может сдвинуть с места! Я подозреваю что тут всё проплачивается за закрытие злаз на проблему. Иначе как? обьясните пожалуйста!