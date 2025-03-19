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≡ Против "Казахтелекома" начали расследование из-за цен на интернет - АЗРК
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51383
Против "Казахтелекома" начали расследование из-за цен на интернет - АЗРК
Отправлено: 19.03.25 - 19:41
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Агентство по защите и развитию конкуренции провело анализ рынка проводного интернета в Казахстане. При этом ведомство отметило монопольное положение АО "Казахтелеком" и ТОО "Кар-Тел" (Beeline).
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
764
Re: Против "Казахтелекома" начали расследование из-за...
Отправлено: 19.03.25 - 19:41
#1
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Кто-то "крышует" их, если страх потеряли! Правоохранители помогите им найти страх и обуйте в него! Ищите того, кто крышует и флаг страны вам в руки, чтобы привести в чувство и втесать Справедливость!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10259
Против "Казахтелекома" начали расследование из-за цен на интернет - АЗРК
Отправлено: 19.03.25 - 20:04
#2
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Цитата:
абике:
Кто-то "крышует" их, если страх потеряли!

Старшая дочь
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
214
Re: Против "Казахтелекома" начали расследование из-за...
Отправлено: 19.03.25 - 23:29
#3
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Так если бы они интернет поставляли! Они поставляют фуфло полное! Нигде в мире нет такого! Платят только за оказанную, тем более качественную услугу! Нас же принудительно обдирают поставляя гнилой протухший товар! Сотовики не лучше, неиспользуемый трафик в наглую забирают себе. Что за беспредел то в стране? Кто этим всем рулит? Что правохранители тут бессильны? Так на...ра они тагда нужны??? Все знают что товар гнилой что людей дурят, и никто ничего не может сдвинуть с места! Я подозреваю что тут всё проплачивается за закрытие злаз на проблему. Иначе как? обьясните пожалуйста!
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