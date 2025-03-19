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Если убрать слева фото, то можно подумать что это раскрашенное фото 1939 года!Значит на супер джипы для всех членов семьи , людей занимающие государственные посты гроши есть, а сан авиация вековой давности... Ляпота! Главное красиво по тв и прессе говорить. Дать заваулированный повод нацикам, обязательно переименовать хоть что то в фамилию своих предков, что уже первуму приходится стоп кран срывать, наобещать горы, а люди пусть сами живут по себе, и не мешают им осваивать бюджет! Сильно же вы любите свой народ господа власть имущие!