Отправлено: - 23:55

Эл-починно:

Ну с какой то стороны, абайкин прав, война закончилась, началась СВО. Правда не в марте, а в феврале. Ну на это можно закрыть глаза, кто не ошибается?!

maxsaf:

Ну если настолько лезть в терминологию, то война и не начиналась. Просто одна большая СВО.

Эл-починно:

Лично меня порадовал вчерашний комментарий абайки - Что то типа того, если Россия АЭС отдаст, то Украина программу атома начнёт

Эл-починно:

Главное каждое утро, как мантру повторять - "война закончилась"

maxsaf:

Там же, где твоя, когда я тебя просил добавить. Ищи...

Цитата:Итак началась шизофрения)Цитата:И великой отечественной не былоБыла восточная операция рейхаЦитата:Смотри российских политологов Цитата:Война закончиласьИдёт истребление славян двумя группами элитИ если одному Вове это простительно по происхождениюТо другому это не забудут)Цитата:НетЯ не цитировал текст из СМИ и не нарушил правила сайтаА ты процитировал текст СМИ без активной ссылкиУдалят комментарий твой за это