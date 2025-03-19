Цитата:
Эл-починно:
Ну с какой то стороны, абайкин прав, война закончилась, началась СВО. Правда не в марте, а в феврале. Ну на это можно закрыть глаза, кто не ошибается?!
Итак началась шизофрения)
Цитата:
maxsaf:
Ну если настолько лезть в терминологию, то война и не начиналась. Просто одна большая СВО.
И великой отечественной не было
Была восточная операция рейха
Цитата:
Эл-починно:
Лично меня порадовал вчерашний комментарий абайки - Что то типа того, если Россия АЭС отдаст, то Украина программу атома начнёт
Смотри российских политологов Цитата:
Эл-починно:
Главное каждое утро, как мантру повторять - "война закончилась"
Война закончилась
Идёт истребление славян двумя группами элит
И если одному Вове это простительно по происхождению
То другому это не забудут)
Цитата:
maxsaf:
Там же, где твоя, когда я тебя просил добавить. Ищи...
Нет
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А ты процитировал текст СМИ без активной ссылки
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