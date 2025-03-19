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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27066
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:17
#4291
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Цитата:
saba:
Судя по многочисленным отключениям электричества в многоэтажных домах бьют россияне без разбора. Следовательно бьют по энергетическим объектам, как по части общегражданской инфраструктуры!

У вас тоже постоянно свет отключают в разных районах города. Тоже россияне по вам бьют? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27066
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:19
#4292
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Цитата:
saba:
Интересно, такие вот вещи заразны, глупость через Интернет передается?

Отключитесь от интернета, может и на поправку пойдете. Тогда уж точно будет знать, передается или не передается.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4113
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:20
#4293
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Цитата:
maxsaf:
Надо запомнить. Война закончилась. Теперь тебя будут в это носом тыкать все кому не лень.

Ну с какой то стороны, абайкин прав, война закончилась, началась СВО. Правда не в марте, а в феврале. Ну на это можно закрыть глаза, кто не ошибается?! :lol: 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27066
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:21
#4294
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Цитата:
Эл-починно:
Ну с какой то стороны, абайкин прав, война закончилась, началась СВО. Правда не в марте, а в феврале. Ну на это можно закрыть глаза, кто не ошибается?!

Ну если настолько лезть в терминологию, то война и не начиналась. Просто одна большая СВО.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4113
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:22
#4295
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Лично меня порадовал вчерашний комментарий абайки - Что то типа того, если Россия АЭС отдаст, то Украина программу атома начнёт. Искать не охота. Откуда такая уверенность и в чём взаимосвязь. Ядерщик наверное, знает, что говорит. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27066
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:24
#4296
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Цитата:
Эл-починно:
Откуда такая уверенность и в чём взаимосвязь. Ядерщик наверное, знает, что говорит.

Украина блогера Креосана пошлет в реактор с ведрами. Зачерпнуть побольше топлива, чтобы грязными бомбами пулять через забор ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27066
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:26
#4297
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Цитата:
maxsaf:
блогера Креосана

У них на канале видео, где они в Чернобыле под реакторами ползают :lol: чего не сделаешь ради лайков :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7435
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:27
#4298
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Цитата:
abaika95:
внимательнее цитирование ставьте Кому отвечаете)

Так я Вам и писал, что до Максафа боюсь не дойдет! Я так сильно подозреваю, что у нас он учился в 5 кадетской школе, где нужно копать отсюда и до обеда!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4113
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:28
#4299
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Главное каждое утро, как мантру повторять - "война закончилась" :lol: 8-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7435
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:30
#4300
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Славненько развеселились двое из ларца одинаковых с лица! Теперь до утра хихикать будут!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4113
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:33
#4301
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Цитата:
saba:
Теперь до утра хихикать будут!

Не надо скромничать. Вы сегодня, своими комментариями про Трампа, меня не меньше повеселили. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27066
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:34
#4302
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Цитата:
Эл-починно:
Главное каждое утро, как мантру повторять - "война закончилась"

Да, согласен. Нормальный вариант для самовнушения ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27066
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:36
#4303
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Цитата:
abaika95:
Где ссылка на источник СМИ?

Там же, где твоя, когда я тебя просил добавить. Ищи...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27066
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:42
#4304
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Цитата:
saba:
Славненько развеселились двое из ларца одинаковых с лица! Теперь до утра хихикать будут!

Не до утра, а до момента когда клоуны и другие циркачи спать пойдут.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7435
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:42
#4305
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Цитата:
Эл-починно:
меня не меньше повеселил

Веселиться это хорошо, хихикать как то для мужчины не комильфо
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