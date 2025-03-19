Отправлено: - 22:17

saba:

Судя по многочисленным отключениям электричества в многоэтажных домах бьют россияне без разбора. Следовательно бьют по энергетическим объектам, как по части общегражданской инфраструктуры!

Цитата:У вас тоже постоянно свет отключают в разных районах города. Тоже россияне по вам бьют?