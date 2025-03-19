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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:17
Цитата:
У вас тоже постоянно свет отключают в разных районах города. Тоже россияне по вам бьют?
saba:
Судя по многочисленным отключениям электричества в многоэтажных домах бьют россияне без разбора. Следовательно бьют по энергетическим объектам, как по части общегражданской инфраструктуры!
Судя по многочисленным отключениям электричества в многоэтажных домах бьют россияне без разбора. Следовательно бьют по энергетическим объектам, как по части общегражданской инфраструктуры!
У вас тоже постоянно свет отключают в разных районах города. Тоже россияне по вам бьют?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:19
Цитата:
Отключитесь от интернета, может и на поправку пойдете. Тогда уж точно будет знать, передается или не передается.
saba:
Интересно, такие вот вещи заразны, глупость через Интернет передается?
Интересно, такие вот вещи заразны, глупость через Интернет передается?
Отключитесь от интернета, может и на поправку пойдете. Тогда уж точно будет знать, передается или не передается.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:20
Цитата:
Ну с какой то стороны, абайкин прав, война закончилась, началась СВО. Правда не в марте, а в феврале. Ну на это можно закрыть глаза, кто не ошибается?!
maxsaf:
Надо запомнить. Война закончилась. Теперь тебя будут в это носом тыкать все кому не лень.
Надо запомнить. Война закончилась. Теперь тебя будут в это носом тыкать все кому не лень.
Ну с какой то стороны, абайкин прав, война закончилась, началась СВО. Правда не в марте, а в феврале. Ну на это можно закрыть глаза, кто не ошибается?!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:21
Цитата:
Ну если настолько лезть в терминологию, то война и не начиналась. Просто одна большая СВО.
Эл-починно:
Ну с какой то стороны, абайкин прав, война закончилась, началась СВО. Правда не в марте, а в феврале. Ну на это можно закрыть глаза, кто не ошибается?!
Ну с какой то стороны, абайкин прав, война закончилась, началась СВО. Правда не в марте, а в феврале. Ну на это можно закрыть глаза, кто не ошибается?!
Ну если настолько лезть в терминологию, то война и не начиналась. Просто одна большая СВО.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:22
Лично меня порадовал вчерашний комментарий абайки - Что то типа того, если Россия АЭС отдаст, то Украина программу атома начнёт. Искать не охота. Откуда такая уверенность и в чём взаимосвязь. Ядерщик наверное, знает, что говорит.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:24
Цитата:
Украина блогера Креосана пошлет в реактор с ведрами. Зачерпнуть побольше топлива, чтобы грязными бомбами пулять через забор ))
Эл-починно:
Откуда такая уверенность и в чём взаимосвязь. Ядерщик наверное, знает, что говорит.
Откуда такая уверенность и в чём взаимосвязь. Ядерщик наверное, знает, что говорит.
Украина блогера Креосана пошлет в реактор с ведрами. Зачерпнуть побольше топлива, чтобы грязными бомбами пулять через забор ))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:26
Цитата:
У них на канале видео, где они в Чернобыле под реакторами ползают чего не сделаешь ради лайков
maxsaf:
блогера Креосана
блогера Креосана
У них на канале видео, где они в Чернобыле под реакторами ползают чего не сделаешь ради лайков
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:27
Цитата:
Так я Вам и писал, что до Максафа боюсь не дойдет! Я так сильно подозреваю, что у нас он учился в 5 кадетской школе, где нужно копать отсюда и до обеда!
abaika95:
внимательнее цитирование ставьте Кому отвечаете)
внимательнее цитирование ставьте Кому отвечаете)
Так я Вам и писал, что до Максафа боюсь не дойдет! Я так сильно подозреваю, что у нас он учился в 5 кадетской школе, где нужно копать отсюда и до обеда!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:28
Главное каждое утро, как мантру повторять - "война закончилась"
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:30
Славненько развеселились двое из ларца одинаковых с лица! Теперь до утра хихикать будут!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:33
Цитата:
Не надо скромничать. Вы сегодня, своими комментариями про Трампа, меня не меньше повеселили.
saba:
Теперь до утра хихикать будут!
Теперь до утра хихикать будут!
Не надо скромничать. Вы сегодня, своими комментариями про Трампа, меня не меньше повеселили.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:34
Цитата:
Да, согласен. Нормальный вариант для самовнушения ))
Эл-починно:
Главное каждое утро, как мантру повторять - "война закончилась"
Главное каждое утро, как мантру повторять - "война закончилась"
Да, согласен. Нормальный вариант для самовнушения ))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:36
Цитата:
Там же, где твоя, когда я тебя просил добавить. Ищи...
abaika95:
Где ссылка на источник СМИ?
Где ссылка на источник СМИ?
Там же, где твоя, когда я тебя просил добавить. Ищи...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:42
Цитата:
Не до утра, а до момента когда клоуны и другие циркачи спать пойдут.
saba:
Славненько развеселились двое из ларца одинаковых с лица! Теперь до утра хихикать будут!
Славненько развеселились двое из ларца одинаковых с лица! Теперь до утра хихикать будут!
Не до утра, а до момента когда клоуны и другие циркачи спать пойдут.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 22:42
Цитата:
Веселиться это хорошо, хихикать как то для мужчины не комильфо
Эл-починно:
меня не меньше повеселил
меня не меньше повеселил
Веселиться это хорошо, хихикать как то для мужчины не комильфо
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