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≡ Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст жителям?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51382
Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст жителям?
Отправлено: 18.03.25 - 22:09
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По словам депутата, реализация масштабного проекта позволит сократить расстояние между центральными и западными регионами страны на 560 км. Это не только улучшит логистическую доступность Тургая, но и даст мощный толчок развитию местной экономики, предпринимательства и сельского хозяйства.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17865
Re: Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст...
Отправлено: 18.03.25 - 22:09
#1
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Ничего существенного дорога и аэропорт не дадут загнивающему сельскому региону
Просто Астана хочет подмазать тех кто выступает за выделение тургая в отдельную область ради финансовых преференций

Ну что дорога даст? Дальнобоям легче крюк дать и проехать по городам чем пилит по пустыне без мотелей и нормальных кафе
Аэропортом кто там пользоваться будет? Ну не сделают же цену 10-15 тыс за полёт в Костанай?
Цена будет явно крупная а сельскому жителю легче на своей машине (там у всех в основном) либо на индравйере уехать дешевле
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17865
Re: Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст...
Отправлено: 18.03.25 - 22:10
#2
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Да и самое интересное больше всего за выделение тургая от Кост области орут астаниские жители бывшие тургайцы
Хотят чиновниками себе на малую родину вернутся где у них фермы, бизнес итд
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43797
Re: Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст...
Отправлено: 19.03.25 - 02:16
#3
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Это же как есть песня хит 1992го года - Поезд на Ленинград, в который уже никто так и не доехал на поезде только потому, что Ленинграда не стало в 1991м..
А многие не дожили и вовсе до этого..
Так и тут, кто то долетит ли в этот аэропорт, либо доедет по новой дороге, но жизнь такой не будет прежде, либо Торгая не будет в таком состоянии, к какому мы привыкли, либо власть сменится, либо ты помрешь раньше времени.
Но главное обещать.
Это же надо быть похожим на Великий и древний презерватив, благодаря чему в Англии уменьшилось число престолонаследников и мы видим мир таким сейчас, каким он и есть..
Кто знает, может быть разгорелась бы страшная резня и мы бы не видели Америку сегодня такой во главе с еще одним последователем Великого презерватива, господином Трампом..
А потому наши чиновники хотят выглядеть тоже немножечко великими в обещаниях..
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1419
Re: Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст...
Отправлено: 19.03.25 - 07:16
#4
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Идеи то хорошие. Но с реализацией как всегда будут проблемы. Качество плохое, воровство. Коршуны накинутся на такие деньжища. Или м.б. сразу поручить китайцам строить это всё? Плюс обслуживать у нас не умеют дороги
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7793
Re: Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст...
Отправлено: 19.03.25 - 07:18
#5
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Цитата:///не только на Тургайский регион, но и на Костанайскую,///

Торгайцы до сих пор НЕ СЧИТАЮТ себя жителями Костанайской оюласти- это РЕАЛЬНОСТЬ.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7793
Re: Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст...
Отправлено: 19.03.25 - 07:25
#6
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Цитата:///деловые вопросы фермеров, которым необходимо оформлять документы.//

Берикджан, вообще оторван от жизни фермеров- он хоть знает что есть ЭЦП и УДАЛЁННО можно оформит ЛЮБОЙ кредит в любом банке, закл.чить ЛЮБОЙ договор с любым партнёром и передать ЛЮБОЙ отчёт в любой гос.орган.


Такой - ДЕТСКИЙ, НАИВНЫЙ и БАНАЛЬНЫЙ повод , взятый из прошлого века, кога фермеры ездили на арбе и скакали на лошадях.

Сейчас у каждого торгайского фермера - Крузак как минимум, да и не один.

Бедных фермеров- не могущих сдать отчёт по причине отсутствия дорог и транспорта там - НЕТ.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7793
Re: Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст...
Отправлено: 19.03.25 - 07:27
#7
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Цитата:///резюмировал Берик Бейсенгалиев.//


А, сколько денег уйдёт из бюджета ?
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
966
Re: Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст...
Отправлено: 19.03.25 - 08:14
#8
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Бесполезная трата денег. Аэропорт этот. Если дорога будет,то легче и дешевле на машине тогда. Но мы знаем дороги, ямы на яме на республиканской дороге.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7426
Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст жителям?
Отправлено: 19.03.25 - 08:54
#9
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Цитата:
ACROS:
знает что есть ЭЦП и УДАЛЁННО можно оформит ЛЮБОЙ кредит в любом банке, закл.чить ЛЮБОЙ договор с любым партнёром и передать ЛЮБОЙ отчёт в любой гос.орган.

А все накидывались на министра информатизации, а оказалось вона чё!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7426
Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст жителям?
Отправлено: 19.03.25 - 08:57
#10
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Цитата:
arman_kst:
ямы на яме на республиканской

Шукеев когда то предлагал как в Африке, дороги не строить, а летать на маломоторной авиации, может и прав был?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16244
Re: Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст...
Отправлено: 19.03.25 - 10:22
#11
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А как они собрались новую дорогу строить если министерство транспорта запретила пользоваться самосвалами более 12 тонн собственного веса. То есть абсолютно всем :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16244
Re: Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст...
Отправлено: 19.03.25 - 10:23
#12
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Наши чиновники породируют пана Зеленского. Который запретил сам себе вести переговоры. А наши сами себе запретили строить новые объекты, дома, дороги 8-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7483
Re: Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст...
Отправлено: 19.03.25 - 10:58
#13
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Плачут что денег не хватает,налоги и тарифы поднимают,а сами транжирят куда попало. Был бы проект актуальным,еще при Советской власти построили бы. Этот аэропорт могли бы окружить забором и сохранить,теперь кто-то разобрал и за эти руины еще двадцать лямов срубил. Начнут новый аэропорт строить,а люстру что слямзили со старого аэропорта,втихаря втюхают куда-нибудь. Как тот каменный шар на фонтане в Рудном который оказался у кого-то на частном дворе. А ведь девять лямов отдали тогда
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7483
Re: Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст...
Отправлено: 19.03.25 - 21:05
#14
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Торгайцы до сих пор НЕ СЧИТАЮТ себя жителями Костанайской оюласти- это РЕАЛЬНОСТЬ.
Очень любопытно узнать,в чем это выражается
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