Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст жителям?
Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст жителям?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51382
Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст жителям?
Отправлено: 18.03.25 - 22:09
По словам депутата, реализация масштабного проекта позволит сократить расстояние между центральными и западными регионами страны на 560 км. Это не только улучшит логистическую доступность Тургая, но и даст мощный толчок развитию местной экономики, предпринимательства и сельского хозяйства.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17865
Re: Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст...
Отправлено: 18.03.25 - 22:09
Ничего существенного дорога и аэропорт не дадут загнивающему сельскому региону
Просто Астана хочет подмазать тех кто выступает за выделение тургая в отдельную область ради финансовых преференций
Ну что дорога даст? Дальнобоям легче крюк дать и проехать по городам чем пилит по пустыне без мотелей и нормальных кафе
Аэропортом кто там пользоваться будет? Ну не сделают же цену 10-15 тыс за полёт в Костанай?
Цена будет явно крупная а сельскому жителю легче на своей машине (там у всех в основном) либо на индравйере уехать дешевле
Просто Астана хочет подмазать тех кто выступает за выделение тургая в отдельную область ради финансовых преференций
Ну что дорога даст? Дальнобоям легче крюк дать и проехать по городам чем пилит по пустыне без мотелей и нормальных кафе
Аэропортом кто там пользоваться будет? Ну не сделают же цену 10-15 тыс за полёт в Костанай?
Цена будет явно крупная а сельскому жителю легче на своей машине (там у всех в основном) либо на индравйере уехать дешевле
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17865
Re: Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст...
Отправлено: 18.03.25 - 22:10
Да и самое интересное больше всего за выделение тургая от Кост области орут астаниские жители бывшие тургайцы
Хотят чиновниками себе на малую родину вернутся где у них фермы, бизнес итд
Хотят чиновниками себе на малую родину вернутся где у них фермы, бизнес итд
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43797
Re: Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст...
Отправлено: 19.03.25 - 02:16
Это же как есть песня хит 1992го года - Поезд на Ленинград, в который уже никто так и не доехал на поезде только потому, что Ленинграда не стало в 1991м..
А многие не дожили и вовсе до этого..
Так и тут, кто то долетит ли в этот аэропорт, либо доедет по новой дороге, но жизнь такой не будет прежде, либо Торгая не будет в таком состоянии, к какому мы привыкли, либо власть сменится, либо ты помрешь раньше времени.
Но главное обещать.
Это же надо быть похожим на Великий и древний презерватив, благодаря чему в Англии уменьшилось число престолонаследников и мы видим мир таким сейчас, каким он и есть..
Кто знает, может быть разгорелась бы страшная резня и мы бы не видели Америку сегодня такой во главе с еще одним последователем Великого презерватива, господином Трампом..
А потому наши чиновники хотят выглядеть тоже немножечко великими в обещаниях..
А многие не дожили и вовсе до этого..
Так и тут, кто то долетит ли в этот аэропорт, либо доедет по новой дороге, но жизнь такой не будет прежде, либо Торгая не будет в таком состоянии, к какому мы привыкли, либо власть сменится, либо ты помрешь раньше времени.
Но главное обещать.
Это же надо быть похожим на Великий и древний презерватив, благодаря чему в Англии уменьшилось число престолонаследников и мы видим мир таким сейчас, каким он и есть..
Кто знает, может быть разгорелась бы страшная резня и мы бы не видели Америку сегодня такой во главе с еще одним последователем Великого презерватива, господином Трампом..
А потому наши чиновники хотят выглядеть тоже немножечко великими в обещаниях..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1419
Re: Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст...
Отправлено: 19.03.25 - 07:16
Идеи то хорошие. Но с реализацией как всегда будут проблемы. Качество плохое, воровство. Коршуны накинутся на такие деньжища. Или м.б. сразу поручить китайцам строить это всё? Плюс обслуживать у нас не умеют дороги
Re: Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст...
Отправлено: 19.03.25 - 07:18
Цитата:///не только на Тургайский регион, но и на Костанайскую,///
Торгайцы до сих пор НЕ СЧИТАЮТ себя жителями Костанайской оюласти- это РЕАЛЬНОСТЬ.
Торгайцы до сих пор НЕ СЧИТАЮТ себя жителями Костанайской оюласти- это РЕАЛЬНОСТЬ.
Re: Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст...
Отправлено: 19.03.25 - 07:25
Цитата:///деловые вопросы фермеров, которым необходимо оформлять документы.//
Берикджан, вообще оторван от жизни фермеров- он хоть знает что есть ЭЦП и УДАЛЁННО можно оформит ЛЮБОЙ кредит в любом банке, закл.чить ЛЮБОЙ договор с любым партнёром и передать ЛЮБОЙ отчёт в любой гос.орган.
Такой - ДЕТСКИЙ, НАИВНЫЙ и БАНАЛЬНЫЙ повод , взятый из прошлого века, кога фермеры ездили на арбе и скакали на лошадях.
Сейчас у каждого торгайского фермера - Крузак как минимум, да и не один.
Бедных фермеров- не могущих сдать отчёт по причине отсутствия дорог и транспорта там - НЕТ.
Берикджан, вообще оторван от жизни фермеров- он хоть знает что есть ЭЦП и УДАЛЁННО можно оформит ЛЮБОЙ кредит в любом банке, закл.чить ЛЮБОЙ договор с любым партнёром и передать ЛЮБОЙ отчёт в любой гос.орган.
Такой - ДЕТСКИЙ, НАИВНЫЙ и БАНАЛЬНЫЙ повод , взятый из прошлого века, кога фермеры ездили на арбе и скакали на лошадях.
Сейчас у каждого торгайского фермера - Крузак как минимум, да и не один.
Бедных фермеров- не могущих сдать отчёт по причине отсутствия дорог и транспорта там - НЕТ.
Re: Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст...
Отправлено: 19.03.25 - 07:27
Цитата:///резюмировал Берик Бейсенгалиев.//
А, сколько денег уйдёт из бюджета ?
А, сколько денег уйдёт из бюджета ?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 966
Re: Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст...
Отправлено: 19.03.25 - 08:14
Бесполезная трата денег. Аэропорт этот. Если дорога будет,то легче и дешевле на машине тогда. Но мы знаем дороги, ямы на яме на республиканской дороге.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7426
Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст жителям?
Отправлено: 19.03.25 - 08:54
Цитата:
А все накидывались на министра информатизации, а оказалось вона чё!
ACROS:
знает что есть ЭЦП и УДАЛЁННО можно оформит ЛЮБОЙ кредит в любом банке, закл.чить ЛЮБОЙ договор с любым партнёром и передать ЛЮБОЙ отчёт в любой гос.орган.
знает что есть ЭЦП и УДАЛЁННО можно оформит ЛЮБОЙ кредит в любом банке, закл.чить ЛЮБОЙ договор с любым партнёром и передать ЛЮБОЙ отчёт в любой гос.орган.
А все накидывались на министра информатизации, а оказалось вона чё!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7426
Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст жителям?
Отправлено: 19.03.25 - 08:57
Цитата:
Шукеев когда то предлагал как в Африке, дороги не строить, а летать на маломоторной авиации, может и прав был?
arman_kst:
ямы на яме на республиканской
ямы на яме на республиканской
Шукеев когда то предлагал как в Африке, дороги не строить, а летать на маломоторной авиации, может и прав был?
Re: Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст...
Отправлено: 19.03.25 - 10:22
А как они собрались новую дорогу строить если министерство транспорта запретила пользоваться самосвалами более 12 тонн собственного веса. То есть абсолютно всем
Re: Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст...
Отправлено: 19.03.25 - 10:23
Наши чиновники породируют пана Зеленского. Который запретил сам себе вести переговоры. А наши сами себе запретили строить новые объекты, дома, дороги
Re: Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст...
Отправлено: 19.03.25 - 10:58
Плачут что денег не хватает,налоги и тарифы поднимают,а сами транжирят куда попало. Был бы проект актуальным,еще при Советской власти построили бы. Этот аэропорт могли бы окружить забором и сохранить,теперь кто-то разобрал и за эти руины еще двадцать лямов срубил. Начнут новый аэропорт строить,а люстру что слямзили со старого аэропорта,втихаря втюхают куда-нибудь. Как тот каменный шар на фонтане в Рудном который оказался у кого-то на частном дворе. А ведь девять лямов отдали тогда
Re: Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст...
Отправлено: 19.03.25 - 21:05
Торгайцы до сих пор НЕ СЧИТАЮТ себя жителями Костанайской оюласти- это РЕАЛЬНОСТЬ.
Очень любопытно узнать,в чем это выражается
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 153, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 153
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать