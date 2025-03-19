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≡ Депутат: Популисты пытались заработать политические очки на теме земли
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51382
Депутат: Популисты пытались заработать политические очки на теме земли
Отправлено: 19.03.25 - 19:05
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По словам депутата Мажилиса Бакытжана Базарбека, уже возвращено 12,1 миллиона гектаров, из которых 4,9 миллиона гектаров земли распределены среди населения. Он подчеркнул, что интересы крупных компаний и предприятий десятилетиями ставились выше общественных и государственных.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7426
Re: Депутат: Популисты пытались заработать политические очки на...
Отправлено: 19.03.25 - 19:05
#1
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После таких высказываний возникает законный вопрос, будут ли по истечении 7 лет в очередной раз переименовывать Астану, например в Касым Жомарт Сити? Или можно считать вопрос не законным, а риторическим?
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
764
Re: Депутат: Популисты пытались заработать политические очки на...
Отправлено: 19.03.25 - 20:36
#2
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Похоже, что факты изложенные в статье имеют место быть, но ведь явно видно, что реально саботируют те, кого поставили на ресурсные места по всему гос-ву, начиная с 1991 года по настоящее время! И самое главное, кто будет противостоять невежеству, иждивенчеству, архаике, радикализму, предупреждению преступности, коррупции, культу потребления, если гос-во не может! За 34 года, камень стоит на месте и это процесс называется Сизифов труд! И ведь не привлекли никого, даже тех, кто больше нанес вреда гос-ву, от слова совсем! Например, врачи занимались приписками, присваивая бюджетные средства и средства, собранные в Фонде ОСМС, оно их за мошенничество никто не привлек! А по земле и вовсе! Нужно срочно на законодательном уровне, не боясь брать ответственность, десятикратно усилить ответственность по всей стране, чтобы соответствовать принципу Справедливого гос-ва, основываясь на Законе и Порядку путем введения жестких мер! Только тогда можно говорить, что гос-во чего-либо стоит и может защитить себя, если может управлять внутри страны!
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