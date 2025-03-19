Re: Депутат: Популисты пытались заработать политические очки на...

Отправлено: - 20:36

Похоже, что факты изложенные в статье имеют место быть, но ведь явно видно, что реально саботируют те, кого поставили на ресурсные места по всему гос-ву, начиная с 1991 года по настоящее время! И самое главное, кто будет противостоять невежеству, иждивенчеству, архаике, радикализму, предупреждению преступности, коррупции, культу потребления, если гос-во не может! За 34 года, камень стоит на месте и это процесс называется Сизифов труд! И ведь не привлекли никого, даже тех, кто больше нанес вреда гос-ву, от слова совсем! Например, врачи занимались приписками, присваивая бюджетные средства и средства, собранные в Фонде ОСМС, оно их за мошенничество никто не привлек! А по земле и вовсе! Нужно срочно на законодательном уровне, не боясь брать ответственность, десятикратно усилить ответственность по всей стране, чтобы соответствовать принципу Справедливого гос-ва, основываясь на Законе и Порядку путем введения жестких мер! Только тогда можно говорить, что гос-во чего-либо стоит и может защитить себя, если может управлять внутри страны!