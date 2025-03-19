saba: если ядерная держава прыгнула на тебя с пульками?
Это как если к нему придет человек с ружьем, будет убивать всех, пока сосед, друг этого человека, не скажет хватит убивать его семью, давайте помиритесь, а мне отдайте еще и денег за то, что вас помирил и вы стали друзьями..
Такой логики не существует! Есть формальная, диалектическая и математическая! По математической нужно учитывать ещё и такие факторы,как существование в мире других ядерных стран! Да и ещё чувство самосохранения это тоже как фактор в такой логике!
Такая штука классная наше правительство! Назначен новый министр энергетики,Аккенженов. Закончил Высшую школу права и международный университет "Астана", работал менеджером в КазМунайГазе и вице-министром энергетики! Ну супер профи всю жизнь в энергетике,в декабре тельняшку на груди рвёт и в обледеневший фонтан лезет купаться с криками"Да я вечный энергетик!!!" Что там Акрос писал про министра с/х вроде такой же?
saba: Да и ещё чувство самосохранения это тоже как фактор в такой логике!
Не согласен, в данном конкретном случае не сработает. Если чисто теоретически предположить, что Россия с помощью "партнёров" проиграет, то Путина будут судить в Гааге и возможно даже приговорят к высшей мере. Ну почему бы перед этим не нажать пару красных кнопок, тем более в его возрасте. Я бы нажал на его месте с вероятностью 100%. Теперь каждый поставьте себя на место правителя, которого завтра казнят. Нажмёте или не нажмёте? Есть ненулевая вероятность, что нажатие не приведет к ответному удару, именно по логике инстинкта самосохранения, и соответственно есть шанс не быть казненным.
У меня есть вот какая нестыковка! Скептик всё время говорил, что Россия бьёт только по военным целям в Украине, а Путин прямо во время разговора с Трампом отдал приказ не бомбить гражданскую инфраструктуру в Украине! У кого неточная информация всё таки у Путина или у Скептика, кто разъяснит?
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать