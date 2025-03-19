Отправлено: - 17:54

saba:

А если ядерная держава прыгнула на тебя с пульками? Можно ли тогда тоже пульками отвечать?

Цитата:Смысла ноль - только людей угробишь. Ядерная держава все равно не проиграет. Элементарная логика.