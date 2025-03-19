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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7426
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 12:29
#4246
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Цитата:
abaika95:
трамп послал на х путина

Пока получилось наоборот, Трамп сказал,что мяч на стороне Путина, Путин вернул ему шайбу,Трамп теперь в недоумении, репу чешет, что ему делать с шайбой, хотел же мячик для гольфа!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43797
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 14:35
#4247
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Цитата:
maxsaf:
112 будете в банях прятаться

Ну не потеть же годами от своих ценников и злости..
Надо выпаривать злобу из себя..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43797
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 14:52
#4248
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Цитата:
saba:
если ядерная держава прыгнула на тебя с пульками?

Это как если к нему придет человек с ружьем, будет убивать всех, пока сосед, друг этого человека, не скажет хватит убивать его семью, давайте помиритесь, а мне отдайте еще и денег за то, что вас помирил и вы стали друзьями..
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1514
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 15:48
#4249
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Документальный фильм о крупномасштабной коррупции в Казахстане .

[Исправлено: YESNO, 19.03.2025 - 16:51]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27050
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 17:54
#4250
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Цитата:
saba:
А если ядерная держава прыгнула на тебя с пульками? Можно ли тогда тоже пульками отвечать?

Смысла ноль - только людей угробишь. Ядерная держава все равно не проиграет. Элементарная логика.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27050
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 17:56
#4251
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Цитата:
saba:
А что за литий и хоккей Нобелевскую дают? Какой Трамп без Нобеля?!

У него ещё Израиль есть.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27050
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 17:59
#4252
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Цитата:
111:
Это как если к нему придет человек с ружьем, будет убивать всех,

Если... А по факту пришел с ружьём, и сказал, что нужна комната, никто не пострадает если не будете тупить...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7426
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 18:04
#4253
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Цитата:
maxsaf:
У него ещё Израиль есть.

Израиль всё сдулся, перемирие там долго не продержалось, да и здесь судя по всему тоже пролёт! Жалко Трампушку сидит наверное в уголке в Овальном кабинете и слезы по щекам размазывает!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7426
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 18:13
#4254
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Цитата:
maxsaf:
по факту пришел с ружьём, и сказал, что нужна комната, никто не пострадает есл

Это как у Ленина:" Теперь человека с ружьём никто не боится"! "Человек с ружьём " фильм 1938 года.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7426
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 18:17
#4255
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Цитата:
maxsaf:
Элементарная логика.

Такой логики не существует! Есть формальная, диалектическая и математическая! По математической нужно учитывать ещё и такие факторы,как существование в мире других ядерных стран! Да и ещё чувство самосохранения это тоже как фактор в такой логике!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7426
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 18:36
#4256
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Такая штука классная наше правительство! Назначен новый министр энергетики,Аккенженов. Закончил Высшую школу права и международный университет "Астана", работал менеджером в КазМунайГазе и вице-министром энергетики! Ну супер профи всю жизнь в энергетике,в декабре тельняшку на груди рвёт и в обледеневший фонтан лезет купаться с криками"Да я вечный энергетик!!!"
Что там Акрос писал про министра с/х вроде такой же?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27050
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 19:24
#4257
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Цитата:
saba:
Да и ещё чувство самосохранения это тоже как фактор в такой логике!

Не согласен, в данном конкретном случае не сработает. Если чисто теоретически предположить, что Россия с помощью "партнёров" проиграет, то Путина будут судить в Гааге и возможно даже приговорят к высшей мере. Ну почему бы перед этим не нажать пару красных кнопок, тем более в его возрасте. Я бы нажал на его месте с вероятностью 100%. Теперь каждый поставьте себя на место правителя, которого завтра казнят. Нажмёте или не нажмёте? Есть ненулевая вероятность, что нажатие не приведет к ответному удару, именно по логике инстинкта самосохранения, и соответственно есть шанс не быть казненным.

[Исправлено: maxsaf, 19.03.2025 - 20:28]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7426
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 20:05
#4258
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Цитата:
maxsaf:
Есть ненулевая вероятность, что нажатие не приведет к ответному

Есть ненулевая вероятность, что Путин никогда в Гаагу не приедет при любом раскладе, есть даже 100 процетная уверенность в этом!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7426
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 20:11
#4259
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У меня есть вот какая нестыковка! Скептик всё время говорил, что Россия бьёт только по военным целям в Украине, а Путин прямо во время разговора с Трампом отдал приказ не бомбить гражданскую инфраструктуру в Украине! У кого неточная информация всё таки у Путина или у Скептика, кто разъяснит?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27050
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 20:19
#4260
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Цитата:
saba:
время разговора с Трампом отдал приказ не бомбить гражданскую инфраструктуру в Украине!

Зачем вы врёте? Он отдал приказ не бомбить энергетическую инфраструктуру.
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