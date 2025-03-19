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≡ Наказание и "гаишные" номера - Инцидент с водителем Lexus, качавшим права на трассе, прокомментировал замначальника ДП Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51379
Наказание и "гаишные" номера - Инцидент с водителем Lexus, качавшим права на трассе, прокомментировал замначальника ДП Костанайской области
Отправлено: 19.03.25 - 14:34
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Разговор на повышенных тонах между водителем Lexus 600-й модели с номерами «777 OQO 10» и сотрудником патрульной службы произошел еще 4 февраля. Инцидент "НГ" прокомментировал заместитель начальник Департамента полиции Костанайской области Канат МЕНДЫБАЕВ.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
164
Re: Наказание и "гаишные" номера - Инцидент с...
Отправлено: 19.03.25 - 14:34
#1
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Цитата:
Если бы он учился в магистратуре академии, у него была бы перспектива карьерного роста

Источник:
Интересно конечно как это возможно что человек в академии один, а в жизни другой? Даже страшно подумать если бы продвинулся по карьерной лестнице и стал бы руководителем. Интересно много их таких учится..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16244
Наказание и "гаишные" номера - Инцидент с водителем Lexus, качавшим права на трассе, прокомментировал замначальника ДП Костанайской области
Отправлено: 19.03.25 - 16:04
#2
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Цитата:
71422:
Интересно много их таких учится..

Тоже хотел это написать. Мне всеравно накажут его за скорость или нет, и откуда лексус тоже без смысленый вопрос, и так все знают откуда.

А вот поведение офицера :-x их че там на вокзале набирают?

Вы только послушайте эту разборку.
-да ты сколько работаешь, 3 года.
- а я 11 лет.

Это детский сад. В песочнице. Уровень глубокого запущеного колхоза.

[Исправлено: Vit, 19.03.2025 - 16:06]
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