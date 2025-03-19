Отправлено: - 16:00

Из показаний других допрошенных складывалось представление о пассивной роли свидетеля Даниила НЕВЕРОВА, как видеооператора, который снимал процесс избиения Ивана Малия. Но 19 марта он рассказал, что тоже бил, хотя ни снимать на камеру, ни бить не хотел. Почему же не остановился?