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≡ Свет, камера, убийство - Видеооператора смертельной разборки в квартире Рудного допросили в суде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51379
Свет, камера, убийство - Видеооператора смертельной разборки в квартире Рудного допросили в суде
Отправлено: 19.03.25 - 16:00
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Из показаний других допрошенных складывалось представление о пассивной роли свидетеля Даниила НЕВЕРОВА, как видеооператора, который снимал процесс избиения Ивана Малия. Но 19 марта он рассказал, что тоже бил, хотя ни снимать на камеру, ни бить не хотел. Почему же не остановился?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2215
Re: Свет, камера, убийство - Видеооператора смертельной разборки...
Отправлено: 19.03.25 - 16:00
#1
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Цитата:
Согласно материалам дела, Евгений Казачок и Иван Нестеров избивали Ивана Малия в квартире Казачка в Рудном. От травм головного мозга Малий скончался на месте. Ему было 22 года. Казачок и Нестеров обвиняются по п. 7 ч. 2 ст. 99 УК РК ("Убийство, совершённое группой лиц").

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ну никогда такого не было и вот опять....
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16244
Re: Свет, камера, убийство - Видеооператора смертельной разборки...
Отправлено: 19.03.25 - 16:22
#2
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Поломоек туда же на скамью. Которые одним глазом спят, другим бдят, тут мы помним, тут не помним.
У них у всех там в голове навоз.
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