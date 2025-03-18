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≡ "Она теперь мне снится" - Николай Ленкин несколько раз писал явку с повинной об убийстве в мае 2003 года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51379
"Она теперь мне снится" - Николай Ленкин несколько раз писал явку с повинной об убийстве в мае 2003 года
Отправлено: 18.03.25 - 18:36
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44-летнего Николая ЛЕНКИНА обвиняют в убийстве жительницы Костаная. 22 года назад он был главным подозреваемым, но вину тогда не доказали. Теперь он вновь в статусе подсудимого. И как следует из документов, не менее 4 раз писал явку с повинной.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43797
Re: "Она теперь мне снится" - Николай Ленкин несколько...
Отправлено: 18.03.25 - 18:36
#1
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Ну сделал убийство, ну едь ты в Россию, там станешь Героем..
Нет, сидят тут в КЗ до последнего..
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2215
Re: "Она теперь мне снится" - Николай Ленкин несколько...
Отправлено: 19.03.25 - 15:55
#2
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Цитата:
- Она сначала дала согласие, но когда время дошло до секса, она отказалась. И сказала нецензурную брань. Тогда я взял ее за горло и сдавил силой. Когда она обмякла, я снял туфлю и засунул ей во влагалище, в чем сейчас раскаиваюсь, - зачитала третью явку Ленкина прокурор.

Источник:

Ну откуда такие маньяки понаехали в Казахстан? Зачем такой биомусор нужен здесь? Ликвидировать при попытке к бегству или проводить на них опыты
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