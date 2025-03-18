- Она сначала дала согласие, но когда время дошло до секса, она отказалась. И сказала нецензурную брань. Тогда я взял ее за горло и сдавил силой. Когда она обмякла, я снял туфлю и засунул ей во влагалище, в чем сейчас раскаиваюсь, - зачитала третью явку Ленкина прокурор.Источник: