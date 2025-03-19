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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=55446 Если бы он учился в магистратуре академии, у него была бы перспектива карьерного ростаИсточник:

Цитата:Интересно конечно как это возможно что человек в академии один, а в жизни другой? Даже страшно подумать если бы продвинулся по карьерной лестнице и стал бы руководителем. Интересно много их таких учится..